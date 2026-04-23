Violinista alemão e regente italiana se juntam à Ospa em concerto dedicado ao Romantismo

Vanessa Benelli Mosell e Oscar Bohórquez são os convidados do concerto desta sexta (24). Tábata Kolling / Ospa / Divulgação

O violinista alemão Oscar Bohórquez e a regente italiana Vanessa Benelli Mosell se juntam à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) nesta sexta-feira (24) para um concerto dedicado ao Romantismo.

No repertório, estão Concerto para Violino e Orquestra em ré maior, de Piotr Ilych Tchaikovsky e a Sinfonia nº 1 em dó menor, de Johannes Brahms. Será às 20h, na Casa da Ospa (Avenida Borges de Medeiros, 1.501).

Oscar tem origem latino-americana e solou com orquestras importantes mundialmente, como a Filarmônica de Londres, e em salas como a Filarmônica de Berlim, a Elbphilarmonie Hamburg e a Gewandhaus, de Leipzig.

Já Vanessa é pianista e regente, famosa como intérprete do controverso compositor alemão Karlheinz Stockhausen. Ela já esteve à frente de orquestras como a Staatskapelle Weimar e a Orchestre Lamourex.

As duas obras estão entre os principais monumentos do Romantismo, marcado pela expressividade, e são indispensáveis para quem quer conhecer o repertório musical.

O concerto de Tchaikovsky foi composto para Leopold Auer (1845-1930) em 1878, na Suíça. O violinista, porém, considerou-o muito difícil e recusou-se a ser seu primeiro intérprete.

A sinfonia de Brahms tem o peso das sinfonias alemãs, carregada da gravidade de um compositor herdeiro de Ludwig Van Beethoven. Como escreveu Mosell no texto de apresentação da obra para este concerto, "a Sinfonia se desenrola como uma jornada das trevas em direção à luz".

Este concerto da Ospa tem apoio do Goethe-Institut. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 15.

Aula aberta

Aproveitando a passagem por Porto Alegre, Oscar Bohórquez vai oferecer uma masterclass (espécie de aula pública) no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rua Senhor dos Passos, 248), no sábado (25), a partir das 10h.