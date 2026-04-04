Tu tiras boas fotos? O Museu da Comunicação lançou um concurso para escolher as melhores sobre o RS

Inscrições para o concurso estão abertas até 29 de maio. Cesar Caramês/MuseCom / Divulgação

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) vai reunir fotógrafos amadores e profissionais para a primeira edição do Concurso Fotográfico MuseCom.

Com o mote 200 Anos de Fotografia, a ação celebra o bicentenário da atividade e convida a comunidade que tem o dom para bons cliques para valorizar o patrimônio cultural gaúcho.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 29 de maio, podendo ser feitas neste link. A participação no concurso é gratuita, renderá premiação aos vencedores e ainda haverá a exposição das imagens premiadas no MuseCom neste ano.

Além da exibição das imagens, na categoria profissional, os selecionados receberão até R$ 500; já na amadora, a premiação inclui uma câmera Instax Mini e um kit de iluminação para fotografia ou o livro Leia Isto Se Quer Tirar Fotos Incríveis, de Henry Carroll.

Serão selecionadas 10 imagens (uma por participante), sendo cinco na categoria profissional (via CNPJ) e cinco na categoria amador (via CPF). Em ambos os casos, o proponente deverá ser residente no Rio Grande do Sul.

A Comissão de Seleção será composta por um representante do MuseCom, um profissional fotógrafo representante da sociedade civil e um representante da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (Arfoc/RS).