Tem uma escola mágica em Alvorada

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

No bairro Umbu, um dos locais mais humildes de Alvorada, na Região Metropolitana, existe uma escola municipal em que a mágica está sempre presente na chamada. E ela foi levada para lá pelo professor de história Everton Carvalho, 36 anos, que domina a arte milenar do ilusionismo.

Utilizando a mágica para deixar as suas aulas mais divertidas e ajudar na fixação dos conteúdos, a habilidade do profissional da educação começou a despertar o interesse dos alunos pelos truques. Não demorou para que, além d e um instrumento em sala de aula, virasse um projeto dentro da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola.

Nove meses depois, a Escola de Magia Leonel está consolidada — ganhou até uma sala para chamar de sua — e conta com cerca de 40 estudantes, que vão para as atividades extracurriculares uma vez por semana, sempre no turno inverso das aulas. Ali, eles aprendem os truques, mas mais do que isso, conforme explica Carvalho:

— Além da mágica, eles têm contato com vários livros de mágica. Eles criam o hábito da leitura. Também temos a matemática, que é muito importante para a mágica, com as crianças aprendendo a raciocinar mais rápido. E, ainda, tem a questão da desinibição e da contação de história, que é essencial para criar um bom truque.

A ideia do professor é usar este projeto para desenvolver o seu trabalho de mestrado, sobre como a mágica ajuda no ensino de história. Inclusive, durante a apresentação que acompanhamos, ele foi falando de acontecimentos da humanidade e lendas, utilizando os truques para exemplificar. Os olhinhos da criançada ficavam paralisados no mestre.

Nova geração

Depois, foi a vez dos alunos mostrarem os seus talentos aprendidos nos últimos meses, deixando Carvalho cheio de orgulho. Todos partilhando de uma grande cumplicidade para fazer os truques darem certo. Baralhos, barbantes, bolinhas e até calculadoras. Tudo é ferramenta para fazer a magia acontecer e o mais legal: o celular quase não aparece durante o período de pouco mais de uma hora.

— O professor me ajudou muito a me comunicar com as pessoas. Hoje, a minha comunicação é muito melhor. Ele meio que me obrigava a falar com o público. Isso me ajudou muito. E levei a mágica para o meu dia a dia. No Ano Novo, por exemplo, fiz truques para a minha família. Todo mundo gostou bastante — diz Leonardo Rodrigues Zaniratti, 15, estudante do nono ano.