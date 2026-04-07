Sucesso de público, "POA em Dobro" esgota vendas em menos de 24 horas

"Sofas por Aí": as influenciadoras Sofia Arend e Sofia Mainardi lideram a ação em Porto Alegre. POA em Dobro / Divulgação

Sucesso de público, a terceira edição do projeto POA em Dobro teve as vendas esgotadas em menos de 24 horas. Liderada na Capital pelas gaúchas Sofia Arend e Sofia Mainardi (do perfil @sofiasporai), a iniciativa abriu a comercialização às 20h da última segunda-feira (6).

Em 2025, a ação movimentou R$ 60 milhões na economia local em 2025 e levou 72% de novos clientes aos estabelecimentos participantes. A tendência é de ampliar os resultados em 2026, com 300 bares e restaurantes parceiros (50 a mais do que no período anterior).

A proposta é destacar, em um guia digital, empreendimentos que oferecem descontos no modelo “compre um prato e ganhe outro” — daí o nome da ação.

Na prática, funciona como uma espécie de "tour gastronômico" que estimula o público a conhecer novos lugares. Ao comprar o guia (por meio de um aplicativo), o usuário ganha cupons digitais (com validade de um ano) que permitem consumir dois pratos pagando um.

Nesta semana, as Sofias foram o destaque do Paralelas com Ju Bublitz. No bate-papo, as influenciadoras contaram como surgiu o POA em Dobro e falaram sobre a edição 2026.

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