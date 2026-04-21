Sorveteria de Porto Alegre distribui gelatos gratuitos pelo Dia Mundial do Pinguim

A festa também marca a apresentação oficial do mascote Patrício, inspirado no bichinho. El Lato / Divulgação

A gelateria El Lato preparou uma ação bem humorada para celebrar o Dia Mundial do Pinguim. Os clientes que apresentarem qualquer item relacionado ao bichinho, mascote da marca, vão ganhar um gelato gratuito. Vale de tudo: objetos de decoração, pelúcias, estampas ou o que mais você encontrar por aí.

Chamado pela empresa de 1º Encontro de Adoradores de Pinguim, o evento será em 25 de abril, das 12h às 16h, na unidade da Rua Carlos Trein Filho, 1.220, no bairro Auxiliadora.

A festa também marca a apresentação oficial do mascote Patrício, um pinguim inspirado na fauna da Patagônia. Os participantes poderão contribuir com a “família do Patrício” doando itens temáticos e deixando seu nome registrado em uma plaquinha.

Inaugurada em março de 2025, a El Lato é o braço sorveteiro da Sabor de Luna. A padaria porto-alegrense de estilo uruguaio completa 15 anos em 2026. Até o momento, são duas unidades da El Lato na Capital – a segunda fica no Mont'Serrat.