Série sobre óvnis no RS feita por produtora gaúcha estreia no History Channel

Quem nunca olhou para o céu e pensou que uma luz parecia fora do lugar? Tem quem acredite ser ovni (objeto voador não identificado), mas, muitas vezes, podem ser itens cotidianos, como satélites, drones, balões ou planetas. A série Esquadrão UFO, da produtora gaúcha Clip, investiga alguns desses relatos para entender o que é, de fato, um óvni.
Os primeiros episódios estreiam dia 25 de abril, às 19h45min no History Channel.
Serão 10 histórias do Brasil todo. Cinco delas se passam no RS e foram gravadas em cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Lajeado, Santa Cruz do Sul e General Câmara.
Para avaliar os relatos e as evidências de cada caso, a produção reúne uma comissão de especialistas de áreas que compõem a ufologia, como astronomia, tecnologia e vídeos (veja abaixo).
Esta é a segunda produção sobre o assunto feita pela Clip. A primeira, De Carona Com os Óvnis, foi lançada em 2018. Segundo o criador, diretor e produtor, Leo Sassen o trabalho se baseia em evidências científicas, sem avançar para o lado místico.
— A ufologia tem diferentes vertentes. Nós trabalhamos com a ufologia cientifica. Também existe a mística, por exemplo, que é outro ramo e acredita em outras coisas. Não somos contra esses outros ramos, todos podem conviver, mas essa série foi baseada muito na ufologia científica — explica.
Quem apresenta a série é o ufólogo Rafael Amorim, de Santa Cruz do Sul, e as discussões são feitas com um timaço de especialistas:
- Marco Petit – ufólogo, escritor e presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU)
- Thiago Ticchetti – ufólogo e diretor da Mutual UFO Network (Mufon) Brasil
- Fernanda Pires – diretora internacional da Mufon da América do Sul e América Central
- Toni Inajar Kurowski – ufólogo e perito criminal
- Aleksander Lima – analista de foto e vídeo
- Carlos Jung – analista de ciência em tecnologia, professor, doutor e diretor do Observatório Espacial Heller & Jung de Taquara
Confira um resumo dos primeiros episódios
O primeiro episódio que vai ao ar, no próximo dia 25, tratou das luzes misteriosas que intrigaram os gaúchos em 2022. O segundo, aborda os agroglifos, inscrições geométricas feitas em lavouras de trigo na região de Ipuaçu (SC).
*Colaborou: Guilherme Freling
*Com supervisão da jornalista Juliana Bublitz