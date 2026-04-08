Santa Casa de Porto Alegre bate a marca de 50 cirurgias robóticas pediátricas

A Santa Casa de Porto Alegre acaba de bater uma nova marca: 50 cirurgias robóticas pediátricas realizadas na instituição. O quinquagésimo procedimento foi concluído na última terça-feira (7).

Conduzida pelo cirurgião pediátrico Rafael Deyl, a operação envolveu um caso de alta complexidade.

O paciente foi um bebê de apenas um ano, com malformações que demandaram múltiplas etapas cirúrgicas.

Segundo a Santa Casa, o uso do robô Da Vinci Xi permitiu "maior precisão nos movimentos, melhor visualização das estruturas e potencial redução do impacto cirúrgico", especialmente relevante em pacientes pediátricos.

Chegar à marca de 50 procedimentos do tipo, na avaliação do dr. Deyl, que também é chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica da instituição, significa "atingir um patamar alcançado por poucos serviços do país".

Ao todo, o sistema robótico Da Vinci Xi já ajudou os médicos em mais de três mil procedimentos na Santa Casa, incluindo pacientes adultos.

Em atividade desde 2021, o Instituto de Cirurgia Robótica da instituição reúne assistência, formação e inovação, ampliando a atuação em casos de maior complexidade. Isso inclui a realização de procedimentos inéditos no Estado, como a utilização da robótica em transplante hepático com doador vivo.

Novo robô

Em breve, a instituição irá incorporar um segundo robô voltado a cirurgias torácicas, ampliando seu parque tecnológico.