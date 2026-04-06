"Sair para comer sempre foi nosso hobby favorito", dizem as "Sofias por Aí" no Paralelas

Elas viraram fenômeno nas redes sociais fazendo vídeos bem humorados de comida no Rio Grande do Sul. Sofia Arend e Sofia Mainardi, as "Sofias Por aí" (@sofiasporai), são as entrevistadas da semana no Paralelas.

Porto-alegrenses de nascença e amigas desde os tempos de colégio, as duas somam mais de 500 mil seguidores no Instagram, YouTube e TikTok e são conhecidas pelo jeito espontâneo e divertido de falar de bares e restaurantes.

A dupla também lidera o POA em Dobro (da campanha “compre um prato e ganhe outro”), que chega à terceira edição neste ano e abre as vendas nesta segunda-feira (6), às 20h.

Detalhe: em 2025, segundo os organizadores, a iniciativa movimentou R$ 60 milhões na economia local e levou 72% de novos clientes aos estabelecimentos participantes.

As Sofias com Ju Bublitz no Paralelas. Lucas Vieira / Agencia RBS

O Paralelas tem novos episódios toda sexta-feira ao meio-dia no YouTube de GZH e no Spotify. A seguir, confira trechos da entrevista:

Qual é a história por trás do "Sofias Por Aí"?

Sofia Mainardi: Essa é uma boa história, porque é como se ela já sempre existisse, só que sem Instagram, sem TikTok. A gente sempre teve o hábito de sair para comer e, durante a refeição, já parava e perguntava: "O que tu tá achando desse prato?"

Sofia Arend: Sair para comer sempre foi nosso hobby favorito, nosso programa juntas. A gente via muito vídeo na internet de avaliadores de comida, mas não tinha muito em Porto Alegre. Aí, um dia, a Sofia falou assim: "E se a gente fizesse um vídeo?" Olhei para ela, juro por Deus, e falei: "Eu nunca vou ser tiktoker" (risos).

O jogo virou...

Sofia Arend: Totalmente. Mordi minha língua, e com orgulho. A gente fez um videozinho e postou na brincadeira. A Sofia foi dormir lá em casa, e eu lembro que acordei com ela me cutucando e dizendo assim: "Sofia, a gente tá famosa!" Já tinha mais de 20 mil visualizações.

E vocês são amigas mesmo, de verdade?

Sofia Arend: Tem gente que diz que a gente é inimiga, que a gente é namorada...

Sofia Mainardi: Que somos gêmeas! Mãe criativa, essa, que colocou o mesmo nome nas filhas gêmeas (risos).

Sofia Arend: E realmente a gente é muito amiga desde a quinta série.

Sofia Mainardi: Já éramos "As Sofias" no colégio.

Essa autenticidade talvez explique um pouco do sucesso de vocês, né?

Sofia Mainardi: Acho que sim. A gente também sempre procurou se diferenciar um pouquinho, em relação ao que via nas redes, para ter uma coisa nossa, com um linguajar bem gaúcho. Alguns termos só a gente usa, e eu acho isso traz um pouco de identificação. Não sei se tu sabe, mas tem curso que ensina as pessoas a serem influenciadores de comida. Daí tu começa a assistir aos vídeos e todo mundo fala a mesma coisa. É sempre igual, um script. E a gente tem pavor. A gente não quer.

Vocês são pagas pra ir nos lugares? Como é que funciona? Dá pra contar esses bastidores?

Sofia Arend: Dá, sim. São vários formatos. Hoje em dia, é o nosso trabalho principal. Sou formada em Direito e a Sofia tá terminando Psicologia, mas a gente largou tudo pelo "Sofias por Aí", porque cresceu muito. Então, sim, a maior parte do nosso trabalho vem de marcas. A gente trabalha com grandes marcas e (a remuneração) vem da publicidade delas. Também têm restaurantes que nos chamam e pagam pela publicidade e tem os restaurantes que a gente vai e que a gente paga a conta, tipo o "Arquivo X" (série das Sofias que avalia o xis, lanche típico gaúcho). A gente é muito cuidadosa, é super crítica em todos os lugares. A gente realmente só posta o que a gente gosta.

E o POA em Dobro? Como nasceu?

Sofia Mainardi: São dois anos de sucesso tremendo. A gente recebeu esse convite de um influenciador de Floripa (a primeira iniciativa do tipo foi o Floripa em Dobro). Ele viu que tinha potencial e queria expandir para o Brasil, daí nos indicaram (a indicação partiu de Bernardo Soares, do perfil @reviewsdomustache).

Sofia Arend: A gente agarrou com unhas e dentes, porque sempre tivemos o sonho de que todo mundo pudesse ter as mesmas experiências que a gente tem. Sabemos que sair para comer não é algo barato. Não é todo mundo que pode fazer. A gente tinha muito essa vontade de ter um tour gastronômico em que as pessoas pudessem acessar os restaurantes e conhecer a gastronomia de Porto Alegre, que está crescendo cada vez mais. O "POA em Dobro" é um tour gastronômico em que tu compra um prato e ganha outro. E esse ano a gente está com quase 300 restaurantes participantes.

Nova edição

Em 2026, o guia "POA em Dobro" não ficará restrito à capital gaúcha: chegará, pela primeira vez, a Canoas, com o Canoas em Dobro. Em POA, o lançamento é nesta segunda-feira, 6 de abril. Em Canoas, no dia 9 de abril.

Na cidade da Região Metropolitana, o projeto será liderado pelo casal Giovanna Parise e João Vitor Ruppenthal Coimbra, criadores do perfil gastronômico Como Logo Treino (@comologotreino), que reúne mais de 190 mil seguidores. A versão local contará com mais de 115 estabelecimentos confirmados.

Além de Canoas, outras cidades gaúchas devem receber o guia neste ano, como Pelotas e Passo Fundo. Em Caxias do Sul, o projeto chega à segunda edição.

Em Porto Alegre, os destaques da nova edição estão o Galeto Mamma Mia e o Ratskeller Baumbach, a churrascaria Santo Antônio, o restaurante The Raven, e o buffet de café da manhã da Leiteira.