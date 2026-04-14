RS apresenta "inverno gaúcho" na maior feira de turismo da América Latina

Gramado, eleita melhor destino de inverno do país, é um dos destaques. Cleiton Thiele / Reprodução

O Rio Grande do Sul marcará presença na WTM Latin America 2026, a maior feira de negócios de viagens e turismo da América Latina, com um estande de 100 m². O evento, que marcará também o lançamento dos atrativos deste inverno no Estado, ocorre em São Paulo, desta terça (14) até a próxima quinta-feira.

A participação gaúcha será coordenada pela Secretaria Estadual de Turismo, reunindo mais de 60 expositores de todas as regiões do RS.

O foco é divulgar a alta temporada de inverno como um dos principais diferenciais competitivos do Estado no mercado turístico nacional, com a Serra como destino de referência.

Gramado reforça esse papel: a cidade acaba de ser eleita pela 12ª vez o melhor destino de inverno do país, no prêmio O Melhor de Viagem e Turismo 2025/2026.

O estande gaúcho contará com expositores de múltiplos segmentos, com ênfase em entretenimento, enoturismo e experiências em família — pilares da oferta turística da região serrana e de outras regiões do estado durante o período de inverno.

Outras apostas

Durante a feira, também serão apresentados ao mercado o Mês Farroupilha, o Natal Luz e as festas de Natal no RS, e a Vindima 2027.

A antecedência é intencional: ao levar esses produtos ao principal encontro de negócios do setor antes de sua realização, o Estado garante tempo hábil para que agências e operadoras os incluam em suas vitrines, estruturem pacotes e ampliem o alcance comercial dessas atrações junto ao público de todo o Brasil e do exterior.

Mercado paulista

A participação na WTM é estrategicamente alinhada ao peso de São Paulo como principal mercado emissor de turistas domésticos para o RS.

Em 2025, as vendas de pacotes de viagens com intermediação de agências para o Estado somaram 400 mil — o melhor desempenho desde a pandemia — e São Paulo foi responsável por 37% desse volume.

A feira reúne justamente esse público: agentes de viagens, operadoras e compradores corporativos aptos a estruturar e comercializar destinos. As perspectivas para o inverno 2026, segundo a secretaria, são positivas. A avaliação se dá com base em números.

Dados da ferramenta ForwardKeys revelam que as intenções de viagem para o Rio Grande do Sul na temporada já somam 2,043 milhões de buscas por passagens aéreas — alta de 19,3% em relação ao inverno de 2025. Só o mercado paulistano responde por 448 mil dessas intenções.

Sobre a WTM

A WTM Latin America é um dos principais eventos do setor no mundo. Em sua edição de 2025, a feira registrou marcos históricos: 32.026 profissionais de turismo credenciados — alta de 9,5% em relação a 2024 —, 837 marcas expositoras e representantes de 49 países.