Reformado, piano danificado pela enchente de 2024 volta ao Teatro Renascença 

Atingido pela enchente de maio de 2024, o piano de cauda do Teatro Renascença, em Porto Alegre, voltou para casa na manhã desta sexta-feira (10) e está tinindo outra vez.

Depois de seis meses em reforma, o instrumento já tem data marcada para a reestreia: dia 27 de abril, na cerimônia de entrega do Prêmio Açorianos de Literatura.

Fabricado em 1977, o modelo Yamaha sofreu com a inundação, que causou estragos no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues, onde fica o teatro.

Para recuperá-lo, foi preciso fazer a restauração completa do móvel, além de manutenção mecânica, regulagem de pedais, limpeza dos teclados (que estava mofados e manchados), substituição das cordas e afinação, entre outras medidas. O serviço foi executado pela Pianos Puggina, de Viamão.

— Foi trabalhoso. As pernas estavam bem estufadas por conta da água, mas conseguimos recuperar. A gente fica grato por poder fazer isso e contribuir para a nossa cultura — diz Paulo Puggina, que representa a quarta geração da família especializada nesse tipo de conserto (o bisavô dele veio da Itália em 1880 e trouxe o ofício consigo, que foi repassado para filhos, netos e bisnetos).

A volta do antigo piano ao Teatro Renascença é uma boa notícia e merece ser celebrada. Nele, tocaram nomes como Hermeto Pascoal, Geraldo Flach e Nelson Proença

Quem bancou

O investimento na reforma do piano foi de R$ 76,8 mil, financiado via termo de contrapartida da CFL Incorporadora junto à prefeitura da Capital.