Referência no setor, fábrica de patins gaúcha celebra meio século de história: "O sonho não envelhece"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Mensalmente, dois mil pares de patins abastecem lojas ao redor do mundo. Consequentemente, chegam aos mais diversos pés, sejam eles de iniciantes, amadores ou profissionais que participam de grandes competições. E o mais interessante é que a origem desses equipamentos esportivos é gaúcha: diretamente de Gravataí, na Região Metropolitana.

Trata-se da Rye Patins, fundada pelo empresário Iloir Fasolo, 78 anos. A fábrica, de 1.400m², tem 20 funcionários, que operam um maquinário semelhante ao encontrado em uma linha de produção de sapatos, mas adaptado para um material mais resistente, para reforçar a firmeza e a segurança para quem o utiliza.

E, claro, não podemos esquecer da principal diferença para os calçados comuns: as rodinhas, que necessitam ser colocadas em uma base metálica, também usinada na indústria.

A empresa nasceu de uma necessidade que Fasolo encontrou na década de 1970, quando começou a patinar — inclusive, fazendo parte do histórico grupo Tangarás. Na época, porém, afirma que não encontrava no Brasil bons patins para a prática do esporte. Foi quando decidiu fazer os seus próprios.

Em 1976, nasce a Rye Patins. Ou seja, a fábrica está completando meio século de história, com grandes conquistas, incluindo patrocinar atletas premiados mundialmente. Na elite do esporte, a marca gaúcha está presente, sem deixar nada a desejar em comparação com as concorrentes internacionais, garante Fasolo.

— Visitei muitas fábricas de calçado ao redor do mundo e fui a muitos mundiais. Vi a dificuldade que se tem para ter um produto bom. Coloquei na cabeça, então, que iria fazer um produto bom. E a gente conseguiu. Hoje, nosso concorrente é só a Itália. A China também está no mercado, mas com linha mais de brinquedo, que não é o nosso foco — explica o criador da Rye Patins.

Futuro promissor

Fasolo reforça que a empresa vem crescendo anualmente, acompanhando a procura pela patinação, presente em atividades físicas de escolas particulares. E, além de disponibilizar um produto que considera premium, também vai acompanhando as tendências estéticas, desde patins brilhantes até um modelo que tem desenhos de capivara.

Cerca de 90% dos componentes empregados nos equipamentos esportivos exclusivos da Rye e, por isso, a qualidade acarreta em um custo mais elevado. Os patins mais baratos, para iniciantes, custam em torno de R$ 1 mil, mas, para os atletas de alto nível, que precisam de mais personalização, o valor pode passar de R$ 10 mil. É um investimento grande, mas que, Fasolo garante, vai ser duradouro — tanto é que é comum clientes levando patins de 20 anos para manutenção na fábrica.

Para o aniversário de 50 anos, a fábrica está preparando uma linha de patins nova, com uma base mais leve e uma bota ainda mais resistente, priorizando cada vez mais a performance e a segurança de quem pratica o esporte.

— O nosso diferencial, em relação a outras marcas, é a qualidade dos nossos produtos. Apesar de fabricarmos também para as pessoas andarem na rua, para lazer, o nosso foco é o atleta — explica Valeska Fasolo, 61, esposa de Iloir e sócia da Rye Patins.

Além da fábrica em Gravataí, a Rye Patins também possui uma loja para a venda de seus produtos em Porto Alegre. Por lá, além dos patins, encontra-se capacete, joelheiras, cotoveleiras e mochilas. Tudo da marca criada por Iloir Fasolo. Fica na Rua José de Alencar, 1182, no bairro Menino Deus.