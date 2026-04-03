Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Sobre rodinhas
Notícia

Referência no setor, fábrica de patins gaúcha celebra meio século de história: "O sonho não envelhece"

A Rye Patins nasceu do sonho do empresário Iloir Fasolo, que era praticante do esporte nos anos 1970 e sentiu necessidade de encontrar bons equipamentos no Brasil

Carlos Redel

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