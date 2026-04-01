Referência na dança contemporânea, Companhia Deborah Colker fará estreia mundial Porto Alegre

Um dos mais premiados e prestigiados grupos de balé contemporâneo do Brasil desembarca nesta semana em Porto Alegre. A Companhia de Dança Deborah Colker fará a estreia mundial do espetáculo Remix na capital gaúcha.

Esse timaço de bailarinos já recebeu distinções de Moscou a Londres, e Deborah foi a primeira mulher a dirigir um show do Cirque du Soleil, entre outros feitos. Ela também esteve à frente da cerimônia de abertura das Olimpíadas Rio 2016, e, em 2024, se tornou a primeira brasileira a liderar uma ópera no Metropolitan de Nova York (Met).

Ao lado o porto-alegrense João Elias, diretor executivo e cofundador da companhia, ela e sua trupe subirão ao palco do Teatro Fiergs em duas apresentações, nesta sexta-feira (3) e no sábado (4). Elias comemora:

— Porto Alegre sempre foi muito importante para nós, onde vivemos ótimas histórias. É fundamental em nossas turnês. Estou e estamos felizes de fazer uma estreia na minha cidade.

Cenas icônicas

Remix vai reeditar cenas icônicas de grandes espetáculos da companhia ao longo de seus mais de 30 anos. No roteiro, estão coreografias famosas, com vasos suspensos e uma roda gigante no palco.

É a produção mais ousada do grupo para o teatro, com toneladas de equipamentos e grande estrutura de montagem. Imperdível.

Sinopse

O espetáculo reedita cenas extraídas de Vulcão (1994), Rota (1997), 4x4 (2002) e Belle (2014). A ideia é convidar o público a viver e reviver emoções em uma experiência inédita, que demarca a produção mais ousada já realizada pela companhia para os palcos de teatro.

Serviço

O quê: Remix, da Companhia Deborah Colker

Remix, da Companhia Deborah Colker Quando: 3 e 4 de abril, sexta e sábado; na sexta às 20h30min e, no sábado, às 20h

3 e 4 de abril, sexta e sábado; na sexta às 20h30min e, no sábado, às 20h Onde: Teatro Fiergs (Av. Assis Brasil, 8.787, Sarandi, Porto Alegre)

Teatro Fiergs (Av. Assis Brasil, 8.787, Sarandi, Porto Alegre) Duração: 100 minutos (com intervalo)

100 minutos (com intervalo) Classificação: 10 anos

Ingressos: em www.diskingressos.com.br

Sobre a companhia

Criada em 1994, a Companhia de Dança Deborah Colker celebrou 30 anos de atividades em 2024 e recebeu da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a Medalha Tiradentes, tornando-se Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico Imaterial daquele Estado.

Com dezesseis espetáculos em seu repertório, a companhia se mantém como uma das mais premiadas e prestigiadas no Brasil e no mundo, recebendo em 2018 o Prix Benois de la Danse de Moscou, o mais importante prêmio da categoria.

Recebeu ainda um Laurence Olivier em 2001, célebre prêmio britânico, concedido pela The Society of London Theatre.

Em 2009, Deborah Colker foi convidada pelo Cirque du Soleil para a criação de “OVO”, sendo a primeira mulher a dirigir um espetáculo para a trupe canadense.

Em 2016, foi a diretora de movimento da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, evento transmitido para mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Em 2024, se tornou a primeira mulher brasileira a dirigir uma ópera no Metropolitan de Nova York (Met), com “Ainadamar". A experiência resultou no convite para criar uma obra inédita: “El Último Sueño de Frida y Diego”, que vai estrear no Met em maio de 2026.