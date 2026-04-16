Psicanalista Celso Gutfreind lança dois livros que exploram a condição humana

Celso Gutfreind tem mais de 50 livros publicados. Fabiano Scheck / Divulgação

O escritor, psiquiatra e psicanalista Celso Gutfreind lança duas obras simultâneas neste sábado (18) em Porto Alegre: A devolução dos bichos (Editora AGE) e O homem no lixo & outros poemas pornográficos (Editora Zouk).

Será na Livraria Paralelo 30 (Rua Vieira de Castro, 48), a partir das 16h, com direito a coquetel, sarau e canja musical.

O evento terá as participações de Katia Suman, Heitor Schmidt, Rubem Penz e do autor, com canções entoadas por Zé Caradípia.

— A ideia é fazer do lançamento uma coisa viva, uma celebração — conta Celso.

Em A devolução dos bichos, com crônicas organizadas e apresentadas por Penz, ao autor convida a uma jornada pelo cotidiano humano.

Com mais de 50 livros publicados ao longo da carreira, o escritor aborda temas como amor, perda, arte e resiliência, combinando humor sutil e reflexão. Entre relatos pessoais e homenagens a figuras da cultura brasileira, o livro evidencia uma escrita sensível, marcada por sua formação psicanalítica.

Na outra obra, o foco são textos poéticos que expõem a miséria urbana e o descarte social, com forte carga emocional.

Celso explora o que chama de “poesia pornográfica”, no sentido de revelação crua da condição humana, instigada pelo sofrimento de ver homens fuçando no lixo.

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