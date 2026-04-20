Professor de viola da Orquestra Jovem do RS fará residência artística no Uruguai

Matheus e sua viola em um dos concertos da OJRS. Matheus Rodrigues de Souza / Arquivo pessoal

O talento gaúcho segue ultrapassando fronteiras — e, desta vez, quem leva o Estado na bagagem é o professor de viola da Orquestra Jovem do RS, Matheus de Souza.

Ele foi convidado a fazer uma residência artística em Montevidéu, no Uruguai, promovida pela Orquestra Juvenil do Sodre. É uma das mais respeitadas instituições de formação musical da América Latina.

A experiência será finalizada com concertos em palcos icônicos como a Sala Hugo Balzo, na capital uruguaia, e o Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (Maca), em Punta del Este.

Em 2023, quando ainda era aluno de Música na UFRGS, Matheus teve o instrumento furtado em Porto Alegre, história retratada aqui.

Dias depois, a viola foi devolvida, o que permitiu que ele seguisse nos estudos.