Pedido do Guns N’ Roses vira lanche fixo (com nome sugestivo) no menu de hamburgueria de Porto Alegre

O "Gunsburger" leva pão, carne, queijo, picles, bacon, mostarda e abacate. Mark Hamburgueria / Divulgação

A história dos hambúrgueres entregues ao Guns N’ Roses após o show em Porto Alegre, no início do mês, ganhou novo capítulo — em destaque no cardápio.

Depois de virar assunto nacional, a Mark Hamburgueria decidiu transformar em item fixo do menu a receita inspirada no pedido feito pela equipe da banda. Em homenagem aos roqueiros, a Mark também vai promover, no próximo sábado (18), um show tributo ao grupo na Travessa dos Venezianos, na Cidade Baixa.

A apresentação será gratuita e aberta ao público.

A relação da hamburgueria com a trupe começou na apresentação para cerca de 25 mil pessoas no Jockey Club, em 1º de abril. Na ocasião, banda e equipe encomendaram 50 lanches, com receitas personalizadas.

Entre os pedidos, havia combinações fora do cardápio habitual da casa, como hambúrgueres com abacate. Quando falou com GZH pela primeira vez, Mark Bandeira, dono da hamburgueria, não descartava oficializar a receita no menu, a depender da repercussão.

Foi o que aconteceu. Segundo Mark, o episódio teve impacto imediato no movimento da marca e na procura dos clientes.

— Repercutiu nacionalmente. Me surpreendeu, não imaginei que fosse render tanto — contou.

De acordo com o empresário, a curiosidade em torno da história passou a atrair fãs para as lojas.

— A gente colocou no cardápio a receita do hambúrguer que foi solicitada pela banda. Esses dias teve um fã do Guns que veio aqui e disse que odeia abacate, mas que ia comer porque queria sentir o sabor que eles sentiram — relatou em meio a gargalhadas.

Batizado de "Gunsburger", o lanche leva pão, carne, queijo, picles, bacon, mostarda e a famosa fruta. A decisão de lançá-lo foi impulsionada pelo interesse do público.

— A decisão foi muito rápida. Gerou muita repercussão. É questão de não perder a oportunidade. Tem muita gente pedindo, o pessoal tem vindo, tem provado, tem gostado. Por mais que seja inusitada, a combinação é muito boa — afirmou.

Show

Além do novo item no cardápio, a hamburgueria organizará no sábado um evento temático na unidade da Travessa dos Venezianos.

A programação começa às 18h com voz e violão de Rodrigo Araújo. Às 20h, sobe ao palco a banda Crazy Guns, tributo ao Guns N’ Roses. O show vai até as 22h30min e terá palco, luzes e telão de LED, em uma tentativa de recriar parte da atmosfera do espetáculo que passou pela Capital.

A escolha pela Cidade Baixa se deve ao perfil do espaço, considerado o mais adequado entre os locais onde estão as sete unidades da rede para receber um evento de rua.

Mark diz que a ação também funciona como um desfecho para a onda de repercussão iniciada com a entrega dos lanches no camarim. Segundo ele, o alcance foi muito acima da média habitual da hamburgueria nas redes sociais.

— A gente passou de um milhão de pessoas visitando a página da hamburgueria. Geralmente, temos uma média de 200 mil ou 300 mil visualizações no mês — afirmou.

Programe-se

O quê : show de Rodrigo Araújo e da banda cover Crazy Guns

: show de Rodrigo Araújo e da banda cover Crazy Guns Quando : 18 de abril, das 18h às 22h30min

: 18 de abril, das 18h às 22h30min Onde : Travessa dos Venezianos, Cidade Baixa

: Travessa dos Venezianos, Cidade Baixa Quanto: gratuito e aberto ao público