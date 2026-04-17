Parque de Porto Alegre recebe "MinionsRun": corrida inspirada nos Minions

Porto Alegre recebe neste sábado (18) a Minions Run, evento temático inspirado nos personagens da famosa animação, sucesso entre a criançada. A programação ocorre no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), com abertura prevista para as 14h30min.
As largadas serão feitas em baterias entre 15h30min e 17h. O evento terá percursos de quatro e dois quilômetros, e a ideia é combinar atividade física e entretenimento, tanto para adultos quanto para crianças.
Os participantes inscritos recebem kit temático, com itens como camiseta (com modelos para cada personagem escolhido) e medalha do evento. As inscrições estão disponíveis nos canais da organização (leia abaixo).
O acesso ao parque é gratuito para o público. Em caso de chuva ou de alteração nas condições do evento, a organização poderá anunciar mudanças na programação.
- O que: Minions Run
- Quando: 18 de abril, sábado
- Onde: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia)
- Inscreva-se clicando aqui