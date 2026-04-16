Para marcar 10 anos, Chef's Table terá edição especial com arte e promessa de experiência "irrepetível"

Foto de uma das sobremesas mais emblemáticas já criada no projeto, da confeiteira Teresinha Cicchelero. Rodrigo Moreira / Divulgação

Para marcar uma década de história em Porto Alegre, o projeto conhecido por oferecer experiências gastronômicas únicas e "fora da caixa" abre, no dia 28 de maio, a temporada Chef's Table 10 anos (leia os detalhes no fim do texto).

Realizada no Shopping Iguatemi por Fernanda Guimarães e Lucas Cinti, a edição especial introduz um elemento inédito na trajetória da marca: pela primeira vez, os participantes terão sua própria obra de arte durante o jantar.

Para isso, será usada a técnica da monotipia (gravura que combina pintura e impressão). A ideia é inspirada na identidade visual da temporada, que se baseia em "carimbos" de vegetais, ervas e folhas sobre papel.

Durante o serviço, os comensais receberão papéis especiais (em formatos diferentes a cada semana do cronograma), e os chefs e integrantes da equipe passarão para carimbar insumos, a cada etapa do menu. Eles usarão tintas naturais (de lula, beterraba, diferentes tipo de chás, etc.).

Ao final das 10 etapas de degustação, os participantes terão obras únicas documentando a experiência, que poderão levar para casa.

Nesta edição, trazemos elementos nunca antes experienciados pelo nosso público fiel. Além da gastronomia, quem sentar à mesa poderá vivenciar seu próprio momento artístico, criando um registro físico e exclusivo daquela noite FERNANDA GUIMARÃES Idealizadora

Cenografia

A cenografia da nova edição marca o retorno de Daniel Schon, designer que assinou o visual da estreia do projeto na Capital.

Schon aposta em uma base monocromática para compor o ambiente. Ele destaca que a escolha do mobiliário - premiado - criará um contraste com o restante do espaço. Além disso, chama atenção para as peças de arte que estarão expostas no salão, definidas como “impactantes”.

Programação

28 e 29 de maio: chef Felipe Duarte (São Paulo, SP)

chef Felipe Duarte (São Paulo, SP) 4 e 5 de junho: chef Luciana Lopes (Montevidéu, Uruguai)

chef Luciana Lopes (Montevidéu, Uruguai) 9 e 10 de junho: chef Albert Diaz (Miami, EUA)

chef Albert Diaz (Miami, EUA) 11 e 12 de junho: chef Lucas Cinti (Porto Alegre)

Sobre o Chef's Table

Além de saborosos, os pratos exalam criatividade e beleza. Eduardo Carneiro / Divulgação

Como na série homônima da Netflix, estar em uma “chef’s table” é a melhor maneira de, literalmente, comer na mesa do chef de cozinha.

A experiência gastronômica, que é realizada ao redor do mundo nos principais restaurantes, propõe uma degustação fora do menu regular, onde um limitado grupo de pessoas é servido com exclusividade e tem atenção especial do cozinheiro ou da cozinheira.

Em Porto Alegre, ao longo de dez anos, a iniciativa já reuniu mais de 50 chefs e recebeu mais de 5 mil pessoas por temporada.

Serviço