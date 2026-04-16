Para marcar 10 anos, Chef's Table terá edição especial com arte e promessa de experiência "irrepetível"

Para marcar uma década de história em Porto Alegre, o projeto conhecido por oferecer experiências gastronômicas únicas e "fora da caixa" abre, no dia 28 de maio, a temporada Chef's Table 10 anos (leia os detalhes no fim do texto).
Realizada no Shopping Iguatemi por Fernanda Guimarães e Lucas Cinti, a edição especial introduz um elemento inédito na trajetória da marca: pela primeira vez, os participantes terão sua própria obra de arte durante o jantar.
Para isso, será usada a técnica da monotipia (gravura que combina pintura e impressão). A ideia é inspirada na identidade visual da temporada, que se baseia em "carimbos" de vegetais, ervas e folhas sobre papel.
Durante o serviço, os comensais receberão papéis especiais (em formatos diferentes a cada semana do cronograma), e os chefs e integrantes da equipe passarão para carimbar insumos, a cada etapa do menu. Eles usarão tintas naturais (de lula, beterraba, diferentes tipo de chás, etc.).
Ao final das 10 etapas de degustação, os participantes terão obras únicas documentando a experiência, que poderão levar para casa.
Nesta edição, trazemos elementos nunca antes experienciados pelo nosso público fiel. Além da gastronomia, quem sentar à mesa poderá vivenciar seu próprio momento artístico, criando um registro físico e exclusivo daquela noite
FERNANDA GUIMARÃES
Idealizadora
Cenografia
A cenografia da nova edição marca o retorno de Daniel Schon, designer que assinou o visual da estreia do projeto na Capital.
Schon aposta em uma base monocromática para compor o ambiente. Ele destaca que a escolha do mobiliário - premiado - criará um contraste com o restante do espaço. Além disso, chama atenção para as peças de arte que estarão expostas no salão, definidas como “impactantes”.
Programação
- 28 e 29 de maio: chef Felipe Duarte (São Paulo, SP)
- 4 e 5 de junho: chef Luciana Lopes (Montevidéu, Uruguai)
- 9 e 10 de junho: chef Albert Diaz (Miami, EUA)
- 11 e 12 de junho: chef Lucas Cinti (Porto Alegre)
Sobre o Chef's Table
Como na série homônima da Netflix, estar em uma “chef’s table” é a melhor maneira de, literalmente, comer na mesa do chef de cozinha.
A experiência gastronômica, que é realizada ao redor do mundo nos principais restaurantes, propõe uma degustação fora do menu regular, onde um limitado grupo de pessoas é servido com exclusividade e tem atenção especial do cozinheiro ou da cozinheira.
Em Porto Alegre, ao longo de dez anos, a iniciativa já reuniu mais de 50 chefs e recebeu mais de 5 mil pessoas por temporada.
Serviço
- O quê: Chef's Table 10 anos
- Datas: 28 de maio a 12 de junho de 2026
- Local: Shopping Iguatemi Porto Alegre, 2º piso
- Horário: recepção às 19h30min e início dos jantares às 20h30min
- Ingressos à venda clicando aqui