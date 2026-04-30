Para celebrar retorno definitivo e álbum de inéditas, Cachorro Grande fará show na Capital: "Nova fase"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A Cachorro Grande está de volta com show e novo álbum. Fábio Rabelo / Divulgação

Depois de anunciar o seu retorno em definitivo e a produção de um novo álbum, a Cachorro Grande fará um show especial no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, para celebrar esta retomada.

Subirão ao palco: Beto Bruno nos vocais, Marcelo Gross na guitarra, Gabriel Boizinho na bateria e Pedro Pelotas nos teclados. A apresentação será no dia 24 de julho, a partir das 21h.

Na ocasião, os músicos vão tocar, na íntegra, o seu primeiro disco, de 2001 — ou seja, comemorando 25 anos de existência —, além de apresentar, em primeira mão, faixas do próximo álbum de inéditas, previsto para ser lançado no segundo semestre.

— É um show que tem um pé no passado e outro no futuro, porque nós também vamos experimentar, pela primeira vez em cima do palco, músicas novas. É ali que vamos entender a reação da plateia a essas novas composições — conta Beto Bruno.

Marcelo Gross complementa:

— É uma nova fase. Ao mesmo tempo em que estamos fazendo uma retrospectiva, revisitando os pilares da nossa carreira e do nosso repertório, também estamos olhando para frente e trazendo nesse show algumas novidades, mostrando onde a banda está em 2026 e onde ela quer estar nos próximos anos.

Criada em 1999, a Cachorro Grande havia encerrado oficialmente suas atividades em 2019, depois de 20 anos e oito discos de carreira. Até que, em 2022, resolveram fazer um show de reunião em Porto Alegre.

O reencontro deu certo e passou a ser anual, repetindo-se em 2023 e 2024. Até que, em 2025, com o relacionamento mais próximo, a banda voltou à estrada, circulando pelo país com 20 shows.

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