Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Eles estão de volta
Notícia

Para celebrar retorno definitivo e álbum de inéditas, Cachorro Grande fará show na Capital: "Nova fase"

Apresentação ocorre no dia 24 de julho, no Auditório Araújo Vianna, com músicas do primeiro disco e novidades do repertório

Carlos Redel

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