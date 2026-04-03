Leo Henkin, Serginho Moah, Fernando Pezão e Zé Natálio integram a banda. Raul Krebs / Divulgação

Sucesso do pop rock gaúcho, a banda Papas da Língua fará show gratuito na Redenção, no dia 16 de maio, às 18h. A apresentação antecede a estreia da turnê do novo álbum da Fresno, que será no mesmo dia, às 20h.

Os shows integram a série de eventos gratuitos da Semana S, realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP na capital. Na mesma programação, mas na sexta (15), como a coluna antecipou, Xande de Pilares ocupará o espaço cantando clássicos de sua carreira.

Formada em Porto Alegre em 1993, a Papas da Língua é um clássico do Estado, e com alcance nacional, especialmente a partir dos anos 1990. São hits como Eu Sei, Lua Cheia e Blusinha Branca.

O grupo formado por Serginho Moah (voz e violão), Leo Henkin (guitarra e violão), Zé Natálio (baixo) e Fernando Pezão (bateria) e retoma músicas de diferentes fases da carreira.

Semana S

Semana S do Comércio ainda oferece uma programação gratuita de atividades nas áreas de cultura, educação, saúde, lazer e serviços à comunidade. Organizada simultaneamente em diferentes cidades brasileiras, a ideia é apresentar à comunidade parte das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio.

Em Porto Alegre, a programação principal ocorre nos dias 15 e 16 de maio e inclui atrações culturais, serviços gratuitos e atividades abertas à população. Tudo na Redenção.

No ano passado, a primeira edição do evento contou com show da banda Raça Negra e reuniu cerca de 45 mil pessoas, também na Redenção.

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