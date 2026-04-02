Paleta Atlântida Porto Alegre terá um quilômetro de churrasqueiras e quatro armazéns no Cais Mauá

Depois de nove edições em Xangri-lá, no Litoral Norte, o Paleta Atlântida volta a Porto Alegre, ainda maior do que da primeira vez, em 2025. O evento está marcada para o dia 25 de abril, das 11h até o fim da tarde, no Cais Mauá.

A promessa é atingir o dobro de tamanho, com um quilômetro de extensão e quatro armazéns ocupados à beira do Guaíba, até a divisa com o Cais Embarcadero.

Estão previstos 200 trios de assadores, 40 espaços corporativos, camarotes exclusivos e uma série de atrações.

O acesso permanece gratuito, mediante cadastro prévio para retirada do tíquete de visitante.

Com ele, o público poderá circular pelo evento, assistir aos shows no palco principal, aproveitar as feiras de vinhos e de cervejas artesanais, além do espaço à la carte — com food trucks e experiências gastronômicas. Será possível ainda visitar os espaços corporativos e acompanhar a competição do melhor trio de assadores.

Camarotes

Para quem busca experiência diferenciada, o evento contará com opções de tíquetes especiais.

O Camarote Paleta vai oferecer serviço open food e open bar das 12h às 16h, com estações gastronômicas que reúnem cortes especiais, frutos do mar, carnes exóticas e receitas exclusivas assinadas por chefs assadores, celebridades gaúchas e restaurantes de Porto Alegre.

Entre os nomes estão Anderson Caruso, Vadson Schafer, Marcelo Sartori, César Gaiteiro, Léo Guimarães, Ribeiro em Brasa, Neto Leal, Trilha Assador, Don Cassio, Chef Lara, Mauricio Stefanello, Arthur Cadmiel e Arika Messa; além de Santo Antônio, NB Steak, Marquês e Assado Raiz.

Já o Camarote Premium Paleta (Family & Friends) será o espaço mais exclusivo, com ambiente VIP e serviço do assador Marcelo Bolinha, oferecendo open food e open bar com bebidas variadas, incluindo água, refrigerantes, cerveja, energético e espumante.

Competição de assadores

Os trios de assadores inscritos receberão estrutura completa para participação, incluindo um metro de churrasqueira, 8kg de carvão e um kit exclusivo com itens personalizados.

A competição “Melhor Paleta” vai premiar o melhor assador da edição em Porto Alegre. A premiação será a maior já oferecida em um evento de churrasco na Capital: R$ 5 mil em consumo no Desco, em categoria única.

Serviço

O quê: Paleta Atlântida Porto Alegre

Paleta Atlântida Porto Alegre Data: 25 de abril de 2026, a partir das 11h

25 de abril de 2026, a partir das 11h Local: Cais Mauá - Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico - Porto Alegre

Cais Mauá - Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico - Porto Alegre Ingressos: à venda clicando aqui

No calendário oficial

Outro destaque desta edição é o reconhecimento oficial do evento no calendário da cidade. Foi instituído por lei o Dia do Paleta Atlântida em Porto Alegre, celebrado sempre no último sábado de abril, consolidando o evento como um dos principais encontros gastronômicos da capital gaúcha.

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