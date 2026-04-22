Paleta Atlântida de Porto Alegre é adiado para maio

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Edição de 2025 do Paleta Atlântida. Paleta Altântida Porto Alegre / Divulgação

Previsto para ocorrer neste sábado (25), no Cais Mauá, em Porto Alegre, o Paleta Atlântida foi adiado para 16 de maio, a partir do meio-dia. A decisão se deu por conta de alerta de chuva forte para este final de semana.

Segundo a organização do evento, a transferência da data tem como objetivo garantir a segurança de todos os envolvidos e preservar a melhor experiência para o público e para as marcas parceiras.

Para quem não puder comparecer na nova data, o Paleta Atlântida está recebendo solicitações de reembolso de ingressos adquiridos antecipadamente. O atendimento será feito do período de 27 de abril a 4 de maio pelo número (51) 98224-2224.

Para a edição deste ano, o evento terá um quilômetro de extensão e quatro armazéns ocupados à beira do Guaíba, até a divisa com o Cais Embarcadero.