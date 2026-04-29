Ospa faz concerto gratuito nesta quinta-feira em igreja de Porto Alegre

Fernando Cordella (esq.) e Emiliano Barri em ensaio para o concerto da Ospa. Tábata Kolling / Divulgação

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta, nesta quarta-feira (30), o concerto Ecos do Barroco no Santuário Santa Teresinha, em frente à Redenção, a partir das 19h30min. A entrada é gratuita, com doação opcional de um quilo de alimento não perecível.

A regência e o cravo são de Fernando Cordella, com solo do saxofonista argentino Emiliano Barri, que interpreta Un concierto Latinoamericano. Composta pelo brasileiro André Mehmari, a peça explora ritmos como milonga, chacarera e valsa.

O programa completo inclui a Suíte Nº 3 em Ré Maior, BWV 1068, de Johann Sebastian Bach; e Concerto para cordas em Sol menor, RV 157, de Atonio Vivaldi.

A apresentação integra a Série Igrejas que faz apresentações gratuitas em templos do Estado. Deste projeto, o próximo evento será A Paixão Segundo São João, de Johann Sebastian Bach, no dia 15 de maio, na Igreja da Reconciliação.

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