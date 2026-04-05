Orquestra da Ulbra, 30 anos: "Concerto elitista, hoje, é o sertanejo", diz maestro Tiago Flores

Maestro Tiago Flores (em pé) regendo a Orquestra de Câmara da Ulbra. Eduardo Seidl / Divulgação

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Tiago Flores tinha 35 anos quando encabeçou a fundação da Orquestra de Câmara da Ulbra, em julho de 1996. Hoje, aos 65, segue como maestro e diretor artístico do grupo, mantendo a empolgação e dedicação em levar a música de concerto cada vez mais longe, para um público maior. E vem conseguindo.

Neste ano de celebração, este grupo, que conta com 18 músicos de cordas fixos, terá uma agenda movimentada, especialmente aos finais de semana. Com o patrocínio da Petrobras, a série Domingo Clássico, que ocorre uma vez por mês, é o carro-chefe da orquestra. A programação se inicia em 12 de abril, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Rua Marquês do Herval, 280), em Porto Alegre, com entrada franca.

Porém, Flores também apresentará outras novidades nos próximos meses, que vão de estreia de ópera até especial dos Beatles. A programação completa do ano do grupo está no site da Orquestra de Câmara da Ulbra.

Confira a entrevista com o maestro abaixo.

Como o senhor enxerga esta trajetória de 30 anos à frente da Orquestra da Ulbra?

É um desafio, porque não é só reger os concertos, é fazer toda a programação, pensar em que linhas tu vais trabalhar, o que tu podes fazer para fidelizar público. E tive que começar do nada. Tu tens que pensar em que séries tu vais fazer, aonde vais te apresentar. Mas a gente foi achando o nosso espaço.

A ideia sempre foi ter um grupo muito comprometido, que gostasse de fazer bastante ensaio. Isso era o principal. E a gente foi estabelecendo os caminhos, com os concertos populares, os da linha clássica, além dos didáticos, que pretendemos retomar.

Acreditas que o público está mais interessado na música de orquestra? Caiu o estigma de que é elitizada?

Com certeza, tem um público jovem assistindo aos concertos, não só os da Orquestra da Ulbra, de outras também. Já tem pesquisa dizendo que o Brasil é um dos países em que os jovens mais estão se engajando e participando de concertos.

Isso dá um alento para a gente. Todas as vezes que fui para a Europa assistir a concertos, 90% do público era de pessoas acima de 60 anos. Poucos jovens. E aqui tem gente de todas as idades, de todas as camadas sociais, até porque fazemos concertos acessíveis.

Temos uma formação de plateia forte aqui no Brasil, com esse público consumindo arte. E uma das coisas que ajudaram a crescer a procura foram as leis de incentivo à cultura, por facilitar e viabilizar apresentações gratuitas ou com baixo custo. As pessoas se deram conta de que o concerto elitista, hoje, é o sertanejo, é o dos artistas muito famosos, em que tu pagas um ingresso acima de R$ 300.

Espero ter bastante saúde para ficar, pelo menos, até os 80 anos à frente da orquestra TIAGO FLORES Maestro e diretor artístico da Orquestra de Câmara da Ulbra

Do que o senhor mais se orgulha de ter feito à frente da orquestra nestes 30 anos?

Essa é uma pergunta difícil, porque me orgulho de tudo que fiz, dos concertos didáticos para crianças de escolas públicas, porque pensamos na função social da orquestra, que não é só entretenimento. Com esses concertos, levamos a música para quem realmente não tem oportunidade. E essa criança ou jovem começa a ter o hábito de consumir música clássica, orquestral. Com isso, ela vai ser um adulto diferente.

Também temos os concertos populares, com valores não muito caros, para os quais a gente trouxe bons artistas, famosos. A ideia nunca foi ter lucro, só cobrir os custos. Fizemos concertos com Zeca Baleiro, Lenine, Os Fagundes, Nei Lisboa, Nenhum de Nós, Cachorro Grande, Ultramen.

Essa mistura de linguagens é um ponto forte da Orquestra da Ulbra...

Sim, nos ajudou a crescer. Quando começamos a tocar música popular, faltava um pouco do idioma para o músico, porque a formação na faculdade é muito europeia. Então, essa prática de tocar todos os anos vários concertos populares de diferentes estilos deram para a orquestra um gingado interessante, que se reflete em todo o repertório, até no clássico. Me orgulho desse ecletismo. Hoje, depois da Ospa, somos a orquestra que tem mais atividade e maior público aqui no Estado.

Quão dependente a orquestra é da Ulbra?

A orquestra, hoje, é administrada pela Associação dos Amigos da Orquestra de Câmara da Ulbra. A gente tem vínculo com a Ulbra, mas, desde 2020, somos terceirizados. A universidade nos dá um apoio financeiro mensal, além de emprestar a sua estrutura, mas não mantém a orquestra. O que nos mantém são, principalmente, as leis de incentivo à cultura.

Com a chegada da Petrobras neste ano, tivemos up muito bom, para podermos fazer uma temporada bacana. Também nos ajuda a pagar as contas quando somos contratados por prefeituras ou entidades, além das pessoas físicas que nos apoiam pelo imposto de renda.

Orquestra de Câmara da Ulbra mantém 18 músicos fixos. Eduardo Seidl / Divulgação

E o que vai ser destaque na programação comemorativa dos 30 anos?

O maior destaque é o Domingo Clássico. A Petrobras entrou com um valor significativo, que vai manter toda essa programação dessa que é a nossa principal série e está em seu 24º ano. Se não fosse esse patrocínio, ia ser um ano difícil para a orquestra.

Em 5 de julho, vamos fazer a primeira peça que a gente tocou, há 30 anos, a Holberg Suite, de (Edvard) Grieg. A segunda parte do concerto terá 10 músicas de Chico Buarque, com o professor Flávio Azevedo falando um pouco sobre as letras. E teremos dois artistas populares convidados, a Rê Adegas e Dudu Sperb, que vão interpretar essas letras.

Também vamos fazer um show novo, o qual eu estou bolando há muito tempo. Será em 27 de junho, no Salão de Atos da Pucrs. Chama-se John, Paul, George, After Beatles, sobre 18 músicas significativas que eles fizeram nas suas carreiras solo. Por motivos óbvios, não tem o Ringo.

Em setembro, teremos a ópera O Barbeiro de Sevilha, no Teatro Simões Lopes. No mesmo lugar, vamos estrear a ópera O Último Suspiro de Maria. Estrear uma ópera é fantástico, porque praticamente não acontece hoje no Brasil. E a temática dessa é muito boa, sobre a história da Maria Degolada.

E para os próximos 30 anos da orquestra, qual a expectativa?