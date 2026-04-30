Novo clube literário tem como foco a geração Z

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Clube da Liv com a TAG já está disponível para assinatura. TAG - Experiências Literárias / Divulgação

O clube de assinatura de livros TAG está lançando o Clube da Liv com a TAG, projeto desenvolvido em parceria com a influenciadora literária e booktuber Lívia Reginato, conhecida como Liv Resenhas.

A iniciativa é voltada especialmente à geração Z, com a proposta de aproximar jovens leitores, unindo curadoria editorial a uma comunidade digital engajada. O objetivo é transformar a leitura em uma ferramenta de interpretação da vida adulta contemporânea.

Seguindo o mote A vida não vem com manual, mas pode vir com livros, o projeto quer ser uma resposta ao cenário atual, que é marcado pela fadiga digital e pelo excesso de estímulos. A proposta é que a leitura seja um espaço de pausa, profundidade e construção de sentido, além de reforçar o prazer de ler um livro físico. Dentro da iniciativa, estarão discussões coletivas e trocas de repertório, além de experiências que vão além dos livros, como lives com oficinas de hobbies.

— Para mim, foi sempre muito importante tornar a leitura uma coisa que fizesse sentido para todo mundo e sempre houve uma importância muito grande em priorizar essa experiência conjunta de leitura. Agora, com o clube do livro em parceria com a TAG, buscamos criar uma experiência imersiva de leitura que, além de tudo, consegue ser divertida — diz Lívia Reginato.

A curadoria do Clube da Liv foi desenvolvida de forma colaborativa entre a influenciadora e a equipe da TAG. Ao longo de 12 meses, os assinantes receberão nove obras de ficção contemporânea, sendo dois títulos inéditos no Brasil, que buscam dialogar com fenômenos culturais atuais e com narrativas que exploram diferentes perspectivas da juventude. As edições contarão com sobrecapas exclusivas ilustradas por Beatriz Batistelli, além de materiais complementares que ampliam a imersão na leitura.

As três primeiras entregas serão: em agosto, os assinantes recebem A Morte do Idol, um suspense coreano inédito no Brasil sobre a indústria do k-pop; em setembro, é a vez de A Casa das Memórias, de Yael van der Wouden, título LGBT indicado por Dua Lipa e também inédita no país; já entre outubro e novembro, chega Amanhecer na Colheita, edição comemorativa do livro da consagrada série Jogos Vorazes.

Além dos livros, o plano oferece um kit exclusivo com itens como diário de leitura para registros pessoais, caneca personalizada do clube, cartas customizadas pela Liv e adesivos para personalização de dispositivos. Também será oferecido um perfil fechado no Instagram, newsletters temáticas para aprofundar a leitura e com recomendações da Liv e lives sobre assuntos diversos. Toda a leitura será acompanhada por bate-papos com convidados.

— O Clube da Liv nasce de um desejo genuíno da TAG de expandir nossas fronteiras e dialogar diretamente com uma nova geração de leitores — afirma Laura Zuanazzi, diretora de marketing e produto da TAG.

A pré-venda do Clube da Liv conta com vagas limitadas e já está disponível para assinatura pelo site.