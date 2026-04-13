Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Exposição
Notícia

Nova chance para saber mais sobre a pianista gaúcha que superou obstáculos impostos às mulheres no início do século 20

Mostra gratuita sobre Ilse Woebcke Warncke (1900-1991), uma das fundadoras da Ospa, foi postergada até dia 15 de maio na Casa da Música

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