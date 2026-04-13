Nova chance para saber mais sobre a pianista gaúcha que superou obstáculos impostos às mulheres no início do século 20

O público vai ganhar mais tempo para visitar a exposição Ilse Woebcke Warncke: legado além da música, no saguão da Casa da Ospa.

Concebida para homenagear a pianista que foi uma das fundadoras da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a mostra gratuita ficará em cartaz até o dia 15 de maio. Inicialmente, o encerramento estava previsto para 20 de abril. Vale a visita.

Realizada pela Fundação Ospa em parceria com a Fundação Theatro São Pedro – duas instituições vinculadas à Secretaria da Cultura (Sedac) –, a exibição tem curadoria do historiador e museólogo Éverton Quevedo.

É um convite para descobrir a trajetória da porto-alegrense Ilse Woebcke Warncke (1900-1991).

A pianista superou inúmeros obstáculos impostos às mulheres no início do século 20 e se tornou uma instrumentista e professora de sucesso, atuando como solista na Orquestra Filarmônica de Berlim, na Alemanha, e em concertos em distintos países, como Portugal, Alemanha, Argentina e, claro, Brasil.

Mais de 100 itens do acervo da família de Ilse podem ser vistos no saguão da Casa da Ospa, que foi repaginado para receber documentos, objetos pessoais, fotografias e programas de concertos. Alguns dos objetos foram doados ao acervo da orquestra de forma permanente.

Mais do que celebrar uma biografia individual, a exposição propõe uma reflexão sobre memória, gênero e cultura. Somos convidados a reconhecer não apenas o talento artístico, mas também a coragem e a determinação que sustentaram uma carreira construída em diálogo com seu tempo ÉVERTON QUEVEDO Curador da mostra

Serviço

Detalhe de um dos itens em exibição, de 1928. Acervo Ilse Woebcke Warncke / Divulgação

O quê: exposição Ilse Woebcke Warncke: legado além da música

exposição Ilse Woebcke Warncke: legado além da música Onde: na Saguão do Complexo Cultural Casa da Ospa (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

na Saguão do Complexo Cultural Casa da Ospa (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre) Quando: até 15 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h, e nos horários de concertos e recitais

até 15 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h, e nos horários de concertos e recitais Quanto: entrada franca

entrada franca Realização: Fundação Cultural Pablo Komlós, Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Associação Amigos do Theatro São Pedro, Fundação Theatro São Pedro, Secretaria da Cultura do RS.