No Dia Internacional do Livro, três bibliotecas do Estado recebem doação de 750 obras

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Três escolas serão agraciadas com 750 livros. Acervo Nossa Biblioteca / Divulgação

O Dia Internacional do Livro, celebrado nesta quinta-feira (23), será de alegria — e de muita leitura — para alunos de três escolas estaduais de ensino fundamental da Região Metropolitana: Ana Neri e Oswaldo Vergara, em Porto Alegre, e a do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo.

As instituições de ensino receberão nada menos que três acervos, com 250 livros cada, totalizando 750 obras. A doação faz parte do projeto cultural Pró-Biblioteca III. As entregas serão realizadas a partir das 8h30min em Porto Alegre e das 14h, em Novo Hamburgo.

Esta é apenas uma das etapas do projeto que, neste primeiro semestre do ano, fará a distribuição de 15 acervos, totalizando 3.750 obras. No total, serão beneficiadas cerca de 4,5 mil pessoas que frequentam bibliotecas públicas e escolas de cidades como Novo Hamburgo, Rio Grande, São Sebastião do Caí e Porto Alegre.

A inciativa surgiu de um movimento da gaúcha Adriane Laste, que reforça que segue buscando a captação de recursos para enviar 15 mil obras para todo o Brasil:

— Os livros precisam circular para construir um país leitor.

A iniciativa é parte do hub de projetos Nossa Biblioteca. Através da Lei Rouanet, o Pró-Biblioteca III possibilita que empresas escolham instituições públicas para promover educação de qualidade utilizando verbas que seriam destinadas a impostos.

As obras que compõem os acervos são selecionadas pela curadoria da autora Paula Taitelbaum e contemplam títulos de referência infantis, infantojuvenis e de literatura nacional e internacional.