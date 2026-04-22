"Morte em Veneza": Porto Alegre recebe espetáculo que adapta obra de vencedor do Prêmio Nobel de Literatura

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Roberto Cordovani em cena com a peça "Morte em Veneza". Vinícius Coimbra / Divulgação

Depois de passar por Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, a próxima parada do espetáculo Morte em Veneza é em Porto Alegre. Mais especificamente no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico), nos dias 30 de abril e 1º de maio, às 20h.

A peça é protagonizada pelo ator Roberto Cordovani e adapta para os palcos o controverso clássico da literatura moderna, escrito por Thomas Mann (1875 - 1955), que venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929.

A transposição do livro para o teatro foi feita pelo diretor Vinícius Coimbra e pelo próprio Cordovani, que interpreta Gustav Aschenbach. A peça ainda conta com projeções do ator Guilherme Cabral no papel de Tadzio — aparecendo como memórias e pensamentos do protagonista.

— Obedecemos aos diálogos e a estrutura do livro. Vinícius fez uma primeira adaptação literária, que ficou com 31 páginas, e eu fiz a transposição do texto para o teatro, chegando a 15 laudas. Mexemos no texto quase 80 vezes para ele ficar como está hoje. O que foi limado virou imagem e música, mantendo a essência da obra. O público não sai do teatro indiferente. Há uma carga emotiva muito forte e você não ouve a plateia respirar de tão envolvida — afirma Cordovani.

Morte em Veneza narra a história de um renomado escritor de Munique, viúvo e pai de uma filha que mora em Berlim. Cansado da monotonia de sua rotina, ele resolve tirar férias em Veneza, na Itália. Hospeda-se em um hotel de luxo e acaba se encantando pelo jovem Tadzio, de 19 anos, cuja beleza o deixa obcecado. A partir daí, o melhor é ir para o teatro e descobrir.

Morte em Veneza