Mestres nacionais de xadrez, irmãs-prodígio do Partenon miram campeonato mundial

Depois de conquistar o título de mestres nacionais do xadrez, em 2025, as irmãs-prodígio do bairro Partenon, em Porto Alegre, miram um novo desafio: chegar ao Mundial.
Acompanho a história de Gabrielle da Silva Pires Conceição, 18 anos, e de Valentina Charlotte da Silva, 10, desde o início de 2025, quando a dupla conquistou apoio de uma iniciativa filantrópica internacional chamada Drop Dead Generous para disputar o Brazil Chess Series.
De lá para cá, elas vêm empilhando prêmios nacionais e já têm mais medalhas do que idade — entre as conquistas, elas já foram campeãs em suas categorias em diferentes competições (veja abaixo).
Desafios
Agora, as duas buscam ajuda financeira para conseguir disputar dois torneios nacionais em Recife (PE) e Florianópolis (SC), nos meses de maio e junho.
Dependendo dos resultados, elas poderão garantir vaga para o Mundial de Xadrez, previsto para ocorrer este ano no Brasil (a data e o local ainda serão divulgados).
— Estamos estudando e treinando muito. É um sonho — diz Valentina.
Ambas são estudantes. Val é aluna do Instituto Estadual Rio Branco e Gabi cursa Direito com bolsa de estudos na Faculdade João Paulo II.
Como apoiar
Quem quiser ajudar as gurias, pode fazer um pix para a mãe delas, Sabrina Elen da Silva (a chave é o número de celular 51 98530-9930).
Principais prêmios
De Valentina
- Primeiro lugar na competição escolar (sub-9) do Brazil Chess Series, em Florianópolis (SC), em 2025
- Campeã brasileira de Xadrez Escolar 2024 – primeiro lugar feminino, sub-8, em Caxambu, Minas Gerais
- Campeã sul-brasileira de Xadrez Feminino (sub-8/sub-10)
- Campeã gaúcha de Xadrez Escolar 2024 – sub-8 feminino
- Campeã do IRT Standard 2024 Arroio do Sal (Pressul) – sub-10
- Campeã do Aberto de Xadrez Inclusivo e Recreativo do IFRS Alvorada – feminino sub-10 e sub-8
De Gabrielle
- Prêmio de melhor dupla (categoria U1700) ao lado de Wendel Daniel Nascimento, no Brazil Chess Series, em Florianópolis (SC), em 2025
- Campeã da final estadual dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) – primeiro lugar feminino, sub-18 (presencial)
- 4º Lugar no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2024 – sub-18 feminino
- Campeã feminina da 3ª Etapa do Circuito de Xadrez 2024 em Bento Gonçalves, na Serra
- 7º Lugar feminino no Campeonato Sul-Brasileiro de Xadrez da Federação Catarinense de Xadrez
- Vice-campeã Sub-17 Feminino no Floripa School Open 2024
- Campeã gaúcha 2023 – feminino geral
- Campeã sub-18 feminino no Campeonato Escolar de Xadrez
- Campeã feminina em várias etapas do Circuito Lindóia de Xadrez
- Campeã do Aberto de Xadrez Inclusivo e Recreativo do IFRS Alvorada – campeã feminina e campeã geral na categoria sub-18
- Campeã Ffeminina do 6º IRT de Xadrez Rápido, Capão da Canoa (2024)