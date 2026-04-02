Mestres nacionais de xadrez, irmãs-prodígio do Partenon miram campeonato mundial

Depois de conquistar o título de mestres nacionais do xadrez, em 2025, as irmãs-prodígio do bairro Partenon, em Porto Alegre, miram um novo desafio: chegar ao Mundial.

Acompanho a história de Gabrielle da Silva Pires Conceição, 18 anos, e de Valentina Charlotte da Silva, 10, desde o início de 2025, quando a dupla conquistou apoio de uma iniciativa filantrópica internacional chamada Drop Dead Generous para disputar o Brazil Chess Series.

De lá para cá, elas vêm empilhando prêmios nacionais e já têm mais medalhas do que idade — entre as conquistas, elas já foram campeãs em suas categorias em diferentes competições (veja abaixo).

Desafios

Agora, as duas buscam ajuda financeira para conseguir disputar dois torneios nacionais em Recife (PE) e Florianópolis (SC), nos meses de maio e junho.

Dependendo dos resultados, elas poderão garantir vaga para o Mundial de Xadrez, previsto para ocorrer este ano no Brasil (a data e o local ainda serão divulgados).

— Estamos estudando e treinando muito. É um sonho — diz Valentina.

Ambas são estudantes. Val é aluna do Instituto Estadual Rio Branco e Gabi cursa Direito com bolsa de estudos na Faculdade João Paulo II.

Como apoiar

Quem quiser ajudar as gurias, pode fazer um pix para a mãe delas, Sabrina Elen da Silva (a chave é o número de celular 51 98530-9930).

Principais prêmios

De Valentina

Primeiro lugar na competição escolar (sub-9) do Brazil Chess Series, em Florianópolis (SC), em 2025

Campeã brasileira de Xadrez Escolar 2024 – primeiro lugar feminino, sub-8, em Caxambu, Minas Gerais

Campeã sul-brasileira de Xadrez Feminino (sub-8/sub-10)

Campeã gaúcha de Xadrez Escolar 2024 – sub-8 feminino

Campeã do IRT Standard 2024 Arroio do Sal (Pressul) – sub-10

Campeã do Aberto de Xadrez Inclusivo e Recreativo do IFRS Alvorada – feminino sub-10 e sub-8

De Gabrielle