Marca gaúcha será o equipamento oficial de mundial da erva-mate na Argentina

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Termolar marca presença no primeiro Mundial de la Yerba Mate. Termolar / Divulgação

O chimarrão nunca deixou de estar em alta. E, agora, esta bebida sagrada é o foco do primeiro Mundial de la Yerba Mate, iniciativa que reúne os principais nomes da cadeia produtiva e cultural da erva-mate em um encontro internacional.

O evento ocorre entre os dias 5 e 7 de junho, no Museo del Mate, em Buenos Aires, na Argentina. E a gaúcha Termolar marcará presença nesta empreitada inédita, sendo o equipamento oficial deste projeto inédito.

As atividades vão contar com produtores, especialistas, jurados internacionais e criadores de conteúdo, que participarão de uma programação dedicada à valorização, degustação e discussão sobre o futuro da bebida.

— A Termolar foi fundada por uruguaios e tem sede em Porto Alegre, então o mate sempre fez parte da nossa história. Participar de um projeto que busca valorizar a cadeia produtiva reforça nosso compromisso, como marca líder, em fazer a diferença na vida das pessoas que apreciam esta bebida, que é parte da rotina de milhares de pessoas — afirma Roberto Wickert, gerente de marketing da Termolar.

A participação da marca integra a estratégia do Projeto Gauchos, iniciativa que busca consolidar a Termolar como referência no território do mate, ampliando o alcance da marca em mercados estratégicos como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Espanha.