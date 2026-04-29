Marca cria camisetas de futebol personalizadas de bandas do rock gaúcho: "Une duas paixões"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Banda Nenhum de Nós utilizando a camiseta feita pela loja O Mundo Retrô. Douglas Souza / Divulgação

— Nesses 40 anos do Nenhum de Nós, o futebol sempre esteve muito presente — conta o vocalista Thedy Corrêa.

O artista detalha que a banda, inclusive, tem uma música sobre o tema, chamada 90 Minutos. Mas a relação vai além: ele e seus companheiros de palco já tiveram um time, chamado Sociedade Esportiva Recreativa (S.E.R.) Nenhum de Nós — nome que acabou sendo adotado pelo fã-clube mais antigo do grupo.

E, claro, os gaúchos ainda participaram do saudoso Rockgol, da extinta MTV Brasil. O programa teve grande projeção nacional, colocando músicos para disputar campeonatos de futebol, de maneira bem-humorada.

Eis que essa conexão da banda com o ludopédio, neste ano, se materializou em formato de um manto. Em parceria com a marca O Mundo Retrô, criada em 2023, o Nenhum de Nós é tema de uma camiseta de futebol exclusiva, criada para representar os roqueiros gaúchos como se fosse um time.

— A gente tinha vontade de fazer camisetas assim, associadas ao futebol, há muito tempo. Agora, finalmente, a gente conseguiu colocar o nome do Nenhum de Nós em uma camiseta sem que a gente precise jogar bola — completa Thedy.

Expansão

Só que esta não é a única banda gaúcha a entrar em campo. Nenhum de Nós foi a primeira, mas, logo na sequência, vieram os Acústicos e Valvulados — a ideia, por sinal, nasceu de uma conversa do sócio da O Mundo Retrô, Leonardo Ramos de Oliveira, com Rafael Malenotti.

— Uma das linguagens mais fortes que existem no rock, na cultura pop em geral e no futebol é o uso de camisetas. E, sendo assim, O Mundo Retrô ter produzido esse registro dos Acústicos e Valvulados para celebrar os 35 anos da banda foi um gol de placa — celebra o frontman da banda.

Futuramente, a marca pretende que, pelo menos, 10 grandes bandas gaúchas tenham suas camisetas personalizadas.

— Esse é um produto que une duas paixões dos brasileiros: a música e o futebol — celebra Oliveira. — O Nenhum de Nós vendeu para o Brasil inteiro. A banda tem fãs em todos os cantos. E isso nos deixa empolgados para projetos maiores.

O negócio funciona da seguinte forma: o grupo musical fecha parceria, a camiseta é produzida e, após ser aprovada, é colocada à venda. De tempos em tempos, os royalties previamente combinados entre as partes são pagos para os músicos.

Além do trabalho com as bandas, O Mundo Retrô cria mantos especiais para diversos times, como a dupla Grenal, mas também para o extinto Renner, Pelotas, Cruzeirinho, Santos, São Paulo, entre outros. A marca ainda desenvolve trabalhos para o universo corporativo, transformando empresas em uniformes personalizados.

— A essência do Mundo Retrô é contar boas histórias através de camisetas de futebol — conta Oliveira.

O Mundo Retrô pode ser encontrado no site e, também, na loja Memórias do Esporte (Avenida Protásio Alves, 3664 - Petrópolis), em Porto Alegre. As camisetas custam R$ 199,90.