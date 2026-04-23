Maestro celebra participação da Orquestra Rosariense em show da TNT: "Momento único"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Os jovens músicos da Orquestra Rosariense, do Colégio Marista Rosário, estão ansiosos. Nesta sexta-feira (24), a gurizada vai dividir o palco do Auditório Araújo Vianna com uma das bandas mais icônicas do rock gaúcho. O show está marcado para às 21h e os ingressos estão acabando!

E a apresentação vai aproximar essas duas diferentes gerações da música gaúcha. Enquanto a TNT revisita o disco de estreia, lançado em 1986 e considerado um clássico, cerca de 20 jovens músicos rosarienses levam ao público uma formação que reúne instrumentos como violinos, flautas, oboé e escaleta.

O convite surgiu depois de um reconhecimento ocorrido em 2025, quando a orquestra realizou uma apresentação surpresa em homenagem aos 40 anos da banda e do disco Rock Grande do Sul. A interpretação da música Nunca Mais Voltar encantou os músicos da TNT, que fizeram questão de se apresentar ao lado dos jovens.

— Dividir o palco do Araújo Vianna, um dos templos sagrados da música gaúcha, é um marco na história da Orquestra Rosariense e de cada jovem músico que a compõe. Quando uma lenda do rock como a banda TNT estende esse convite, o gesto revela uma generosidade imensa. O que o público presenciará ali não é apenas um show, mas um verdadeiro rito de passagem pedagógico e cultural. Estamos honrados e profundamente felizes por viver este momento único ao lado de ícones da nossa música — celebra Estêvão Grezeli, regente da Orquestra Rosariense.

Os estudantes, que fizeram um ensaio com a TNT na última quarta-feira (22), subirão ao palco para executar dois sucessos da banda, com arranjos especialmente desenvolvidos para a formação do grupo. Fundada em 2013, a Orquestra Rosariense reúne estudantes a partir da quarta série do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio. Certamente, essa noite vai ser uma grande aula para essa nova geração de músicos.

Veja a homenagem:

TNT – Celebrando 4 Décadas de Sucessos