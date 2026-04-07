Livro "Terror nas Dunas", sobre o Maníaco do Cassino, vai virar filme  

A capa do livro que será lançado em maio e que inspira o filme. Brasa / Divulgação

A história real de um dos casos criminais mais impactantes do país vai ganhar adaptação cinematográfica. O livro Terror nas Dunas, dos gaúchos Klécio Santos e Maumau, será transformado em longa-metragem de true crime com roteiro e direção de Paulo Nascimento.

Ambientada entre o fim dos anos 1990 e o início dos 2000, a obra acompanha a investigação jornalística da série de assassinatos do Maníaco do Cassino. A alcunha foi dada ao serial killer Paulo Sérgio Guimarães da Silva pelos crimes brutais cometidos na Praia do Cassino, considerada a mais longa do mundo — território onde o vento apaga rastros em minutos e o isolamento transforma a paisagem em cenário de medo.

A narrativa é conduzida do ponto de vista de Klécio, jornalista que cobriu o caso em Zero Hora desde a descoberta das primeiras vítimas até a prisão do assassino.

No livro em formato de HQ, e agora nas telas, a trama reconstrói a investigação policial, marcada pela ausência de pistas concretas, pelo acúmulo de indícios fragmentados e pela crescente sensação de que o criminoso dominava o território melhor do que seus perseguidores.

Entre os episódios centrais do caso está o relato de uma sobrevivente de 14 anos, única testemunha direta dos ataques, cuja descrição ajudou a confirmar a atuação do matador na região.

Anos depois, já distante daquela cobertura, uma nova notícia levaria o jornalista de volta às memórias do caso, revelando que o condenado tem previsão de liberdade em 2029 e reabrindo perguntas que jamais foram completamente respondidas.

Ver essa história caminhar para o cinema é algo muito forte para mim KLÉCIO SANTOS Jornalista e um dos autores do livro

Com abordagem realista e investigativa, o filme aposta no jornalismo como ferramenta de reconstrução da verdade e propõe uma narrativa sobre memória, obsessão e os limites entre fato e interpretação diante de um crime que marcou uma comunidade inteira.

— Quando mostramos Terror nas Dunas para o Paulo Nascimento, a reação foi imediata. Ele ficou muito motivado com o potencial cinematográfico da narrativa — diz Klécio — Para mim, será uma espécie de retorno no tempo revisitar os cenários desses acontecimentos. Não pelos crimes em si, mas pela atmosfera muito particular daquela região: uma paisagem horizontal, inóspita, distante, onde o vento apaga rastros rapidamente e tudo contribui para uma sensação permanente de isolamento. Essa atmosfera sempre foi parte essencial da história. Vê-la agora ganhar vida no cinema é algo muito especial — conclui o autor.

O livro, que tem desenhos assinados pelo quadrinista Maumau, ilustrador e professor no curso de Cinema de Animação da UFPel, será lançado em maio pela gaúcha Brasa Editora, vencedora do Prêmio HQMix, o Oscar das HQs, em 2024 e 2025.

Sobre o diretor

Paulo Nascimento. Arquivo pessoal / Divulgação

O gaúcho Paulo Nascimento tem longa trajetória no cinema brasileiro.