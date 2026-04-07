Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"True crime"
Notícia

Livro "Terror nas Dunas", sobre o Maníaco do Cassino, vai virar filme  

Assinada pelos gaúchos Klécio Santos e Maumau, obra em quadrinhos com lançamento previsto para maio será adaptada ao cinema por Paulo Nascimento

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