Juarez Fonseca abre financiamento coletivo para livro sobre suas conversas com Gilberto Gil

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Juarez Fonseca é um dos grandes jornalistas culturais do Estado. André Ávila / Agencia RBS

A história da cultura nacional passa pelo olhar de Juarez Fonseca. O jornalista, que por décadas assinou as páginas de Zero Hora, entregando entrevistas aprofundadas com artistas e resenhas de álbuns, agora, está lançando um de seus trabalhos mais interessantes: o livro Gilberto Gil: O Tempo É o Nada Que É Tudo.

A obra compila 54 anos de diálogos, reflexões e memórias entre o autor e o gênio da música. A primeira conversa foi nos anos 1970 e, de lá para cá, não passou uma década em que a dupla não conversasse. Agora, todo este rico material vira uma obra única, mostrando a passagem do tempo para ambos e as suas visões de mundo.

— Esse livro começou a ser feito em 1972, quando realizei a primeira grande entrevista com o Gil. A última foi no ano passado, está inédita e vai sair junto com o livro. São dez entrevistas, sendo que oito delas foram publicadas na Zero Hora, além de resenhas de shows e discos — explica Fonseca.

Para que esta pérola do jornalismo cultural encontre a luz do dia, porém, é preciso que os muitos fãs de Gil — e os muitos de Juarez Fonseca — se engajem no financiamento coletivo aberto na plataforma Catarse. Com apoio a partir de R$ 85, o leitor já garante um exemplar da obra, autografado. Mas existem outras faixas de colaboração, que entregam diversas recompensas. A meta é de R$ 23 mil.