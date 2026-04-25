João de Almeida Neto estreia show dedicado a Lupicínio Rodrigues: "Uma forma de conviver com ele"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

João de Almeida Neto vai interpretar Lupicínio Rodrigues. Eduardo Rocha / Divulgação

Um boêmio cantando a obra de outro. É isso o que o público vai encontro no próximo dia 5 de maio, a partir das 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico), em Porto Alegre, quando o tradicionalista João Almeida Neto sobe ao palco para cantar clássicos do saudoso gênio do samba-canção Lupicínio Rodrigues (1914-1974).

Será o início da turnê, que faz parte do projeto Boêmios, que depois segue para Pelotas e outras cidades do Estado. Para as apresentações, Neto estará acompanhado pelo violonista Mathias 7 Cordas, o acordeonista Samuca do Acordeon, o baixista Mateus Albornoz, o trompetista Bruno Silva e o percussionista Giovani Berti

— O show é uma forma de conviver com ele, já que não tive o prazer de conhecer o Lupicínio pessoalmente — diz o tradicionalista.

O repertório inclui algumas das músicas mais ouvidas do repertório de Lupi, como Felicidade, Se Acaso Você Chegasse, Nervos de Aço, Ela Disse-me Assim, Pra São João Decidir e Cadeira Vazia.

Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 150 e podem ser adquiridos no site theatrosaopedro.rs.gov.br e na bilheteria do Multipalco Eva Sopher.

João de Almeida Neto em Boêmios - Especial Lupicínio Rodrigues