Já tem data para a tradicional Noite Italiana de Antônio Prado

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
A tradicional Noite Italiana de Antônio Prado chega a sua 44ª edição e acontece em 15 e 22 de agosto, no Centro de Eventos de Antônio Prado. A festa, que se propõe a celebrar a imigração italiana, acontece na cidade que foi reconhecida pela ONU Turismo como uma das melhores vilas turísticas do mundo, em 2025.
Entre os destaques da programação, a gastronomia farta italiana que inclui pratos típicos como polenta, queijos, salames, bolos, cucas, vinhos e sucos. Na ocasião, serão cinco grandes buffets completos: frango à menarosto e a passarinho, polenta mole, frita e brustolada, copa, salame, queijos parmesão, colonial e coalho, pão, pepino, grostoli, bolo, cuca, biscoito colonial, merengue, frutas, doces, vinhos, cooler, sucos, refrigerante e água.
Já a programação musical fica a cargo do grupo Q'Balanço, Dirceu Pastori, Champion e Banda Destaque Nacional. Os ingressos, em primeiro lote, estão disponíveis até o dia 9 de maio pelo site Minha Entrada ou diretamente pelo WhatsApp (54) 99963-3599. O consumo é liberado ao longo da festa e o estacionamento é gratuito.
Noite Italiana de Antônio Prado
- Quando: dias 15 e 22 de agosto, a partir das 19h
- Onde: Centro de Evento de Antônio Prado (Rua Germano Girotto, 200, bairro Panoramico - Antônio Prado)
- Ingressos: R$ 180 (1º lote), à venda em Minha Entrada ou pelo WhatsApp (54) 99963-3599