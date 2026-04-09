Inspirada em tragédia grega, peça do ano no Brasil chega a Porto Alegre

Estreia nesta quinta-feira (9), no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, aquela que vem sendo considerada a peça do ano na cena teatral brasileira: Medea, na adaptação do premiado diretor Gabriel Villela para a tragédia de Séneca.

Drama, máscaras barrocas, gritos, coro, caveiras, rostos pintados de branco, bocas vermelhas, figurinos e cenário que lembram a tradição circense... tudo isso estará lá. E mais um pouco.

No primeiro século desta Era, Séneca – filósofo e dramaturgo romano, tutor e conselheiro do imperador Nero – subverteu o texto original de Eurípides (de 400 a.C.) para dar vida a um dos trechos mais dramáticos e violentos da história do teatro.

É um cânone, desses que a gente tem de assistir ao menos uma vez na vida.

O espetáculo revisita o mito da mãe que mata os próprios filhos como vingança ao ser traída pelo marido (Jasão). Na montagem de Vilella, a leitura vai além, abordando o etarismo e expondo a lógica social que descarta mulheres com o avançar da idade.

A protagonista (vivida por três grandes atrizes, Walderez de Barros, Mariana Muniz e Rosana Stavis) emerge como estrangeira ludibriada, humilhada, descartada e politicamente silenciada, cuja revolta ecoa em questões femininas e na expressão desmedida da ira.

Com quase 2 mil anos (ou 2,4 mil, considerando a versão inicial, de Eurípedes), o texto encenado por Vilella dialoga com a violência que ronda o mundo atual. O tempo todo, somos confrontados com a barbárie, no tribunal das redes sociais, nas guerras, na arena política e na violência nossa de cada dia. Medea não deixa de ser um espelho disso.

Na estreia, em São Paulo, a montagem causou frisson. Foram quase dois meses em cartaz, com sucesso de público e de crítica – algo raro, ainda mais para uma peça que não se enquadra em padrões comerciais e exige mais do público do que um vídeo rápido do TikTok.

Méritos

Medea inaugura a temporada especial patrocinada pela Shell no Multipalco. É mais um grande espetáculo selecionado por Luciano Alabarse e equipe, que, na semana passada, trouxe John Malkovich a Porto Alegre.

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