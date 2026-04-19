Iberê Camargo ganha biografia contada nas vozes de dois amigos

Iberê em seu atelier, na lente de Dulce Helfer. Dulce Helfer / Agencia RBS

Vem aí o lançamento da biografia Pintor. Despintor. Faxineiro. Doutor: o Iberê Camargo (Editora Reler). O livro é assinado por Enio Soliani Junior e Christina Thereza Dias de Aguiar e traz histórias de convívio dos autores com o gênio da arte falecido em 1994.

A noite de autógrafos será na próxima sexta-feira (24), na Galeria Tina Zappoli (leia os detalhes no fim do texto), tradicional espaço expositivo de Porto Alegre, que por anos representou Iberê. Uma mostra com obras do artista será apresentada no local, com entrada franca.

O livro conta, em pequenos textos, o processo criativo, os modos e os meios com que Iberê enfrentava os desafios da pintura e da vida. Contado nas vozes de dois amigos que o acompanharam de muito perto nos últimos 12 anos antes de sua morte, traz também depoimentos de Iberê e imagens de obras inéditas.

Será possível comprar o título no evento. O trabalho também está à venda pela internet, nos sites da Livraria Martins Fontes e da Livraria da Travessa.

Sobre a Galeria Tina Zappoli

Fundada em 1981, a galeria Tina Zappoli tem como proprietários o artista Marinho Neto e a galerista Tina Zappoli. Ao longo de sua trajetória, teve o privilégio de circular nacionalmente com a obra de Iberê Camargo, artista que representou até a sua morte, em 1994. Tina e o fotógrafo Marinho eram bastante próximos do pintor.

Serviço

A capa do livro. Reler / Divulgação

O quê: lançamento do livro Pintor. Despintor. Faxineiro. Doutor: o Iberê Camargo (Editora Reler)

(Editora Reler) Quando: 24 de abril (sexta-feira), a partir das 19h

24 de abril (sexta-feira), a partir das 19h Onde: Galeria Tina Zappoli (Rua Coronel Paulino Teixeira, 35, bairro Rio Branco - Porto Alegre)

Galeria Tina Zappoli (Rua Coronel Paulino Teixeira, 35, bairro Rio Branco - Porto Alegre) Valor do exemplar: R$ 100

R$ 100 Telefone: (51) 3332-3726

(51) 3332-3726 Site: galeriatinazappoli.com.br