Iberê Camargo desenhou mapas na Secretaria de Obras do Estado

Há uma curiosidade pouco conhecida sobre as múltiplas facetas de Iberê Camargo: nas décadas de 1930 e 40, o artista foi desenhista de órgão público.

Enquanto desenvolvia o dom que o faria conhecido no universo das artes (especialmente pela pintura), ele trabalhou na Secretaria Estadual de Obras Públicas (SOP).

Naquele período, Iberê chegou a traçar um projeto para o “balneário Torres” (veja ao lado), no Litoral Norte.

Os seis mapas estavam guardados no gabinete da instituição até 2024. Pela raridade, foram encaminhados ao Arquivo Público do Estado, onde passaram por restauro.

– Para a SOP, é motivo de orgulho saber que, entre seus servidores, teve alguém da estatura artística de Iberê Camargo. No entanto, manter seus trabalhos aqui não era o mais adequado, por isso transferimos a guarda ao arquivo – conta a secretária Izabel Matte.

Recuperados, os materiais em papel japonês estão preservados.

Exposição

Mais de mil estudos e desenhos de Iberê estarão expostos a partir das 14h deste sábado (18) na Fundação Iberê, em Porto Alegre. Será a maior exposição em número de obras do artista, incluindo raridades de quando ele era menino.