Gramado renova título de "melhor destino de inverno" e tem a "melhor pousada de Serra" do Brasil

Hotel Casa da Montanha também foi destaque na premiação. Sergio Azevedo / Divulgação

Não tem para ninguém: Gramado, conquistou, pela 12ª vez, o título de Melhor Destino de Inverno do Brasil no prêmio O Melhor de Viagem e Turismo 2025/2026. É a mais tradicional premiação do setor, que chega à 21ª edição.

Outro destaque foi o Hotel Casa da Montanha, ícone da hotelaria gramadense, que papou mais uma distinção nacional: foi eleito a Melhor Pousada de Serra do Brasil.

Em 2025, o empreendimento de 28 anos (famoso carrossel na fachada) já havia sido escolhido o Melhor Hotel Boutique do país, no Prêmio Melhores Destinos.

Fundado em 1997, o estabelecimento tem arquitetura inspirada nas casas dos Alpes suíços.