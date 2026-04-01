Gramado renova título de "melhor destino de inverno" e tem a "melhor pousada de Serra" do Brasil

Não tem para ninguém: Gramado, conquistou, pela 12ª vez, o título de Melhor Destino de Inverno do Brasil no prêmio O Melhor de Viagem e Turismo 2025/2026. É a mais tradicional premiação do setor, que chega à 21ª edição.
Outro destaque foi o Hotel Casa da Montanha, ícone da hotelaria gramadense, que papou mais uma distinção nacional: foi eleito a Melhor Pousada de Serra do Brasil.
Em 2025, o empreendimento de 28 anos (famoso carrossel na fachada) já havia sido escolhido o Melhor Hotel Boutique do país, no Prêmio Melhores Destinos.
Fundado em 1997, o estabelecimento tem arquitetura inspirada nas casas dos Alpes suíços.
São mais de 70 suítes, lareiras em vários ambientes, aroma de pinho no ar e, nesta época do ano, atrações de fazer inveja à Disney, incluindo um coelho gigante com 8,6 mil hortênsias cenográficas.