Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Antes só...
Notícia

Feira de Negócios Turísticos debate pesquisa inédita sobre mulheres que viajam sozinhas 

Estudo ouviu 2.712 entrevistadas e mostra que 41,8% já fizeram viagens solo; segurança é a principal preocupação

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS