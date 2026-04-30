Fãs de Star Wars vão celebrar a saga em bar na Cidade Baixa

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O Star Wars Day é comemorado mundialmente em 4 de maio — um brincadeira com o "may the 4th be with you". E, anualmente, o Conselho Jedi RS (CJRS) organiza reuniões de fãs na data para celebrar a data e não deixar o espírito de Guerra nas Estrelas morrer. Em 2026, não vai ser diferente.

O ponto de encontro será no Spoiler Bar (Rua General Lima e Silva, 1058 - Centro Histórico), em Porto Alegre, na terça-feira (5) — o espaço não abre nas segundas —, a partir das 18h. E, claro, os membros do CJRS estarão presentes em peso, com cosplays e atividades dedicadas à saga criada por George Lucas.

— Vai ter quiz, vai ter o Duel of the Fates, que é um duelo em um máquina estilo do Passa ou Repassa, com perguntas e respostas, entre outras atrações, valendo prêmios. Mas a ideia é se reunir, juntar a galera, beber e se divertir celebrando a saga. Vamos fazer um evento bem focado no bate-papo — explica o presidente do CJRS, Fabiano Bonfiglio.