Exposição em Pelotas reúne imagens produzidas durante e após a enchente

Fotografia de Felipe Campal para a exposição "Reflexos das Margens". Felipe Campal / Divulgação

A experiência vivida durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024 deu origem à exposição Reflexos das Margens, do artista visual Felipe Campal. A mostra abre nesta quinta-feira (30), às 18h, na Galeria A Sala, no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com entrada gratuita.

Morador do Laranjal, uma das áreas afetadas pela elevação das águas em Pelotas, Campal precisou deixar a própria casa durante o período mais crítico da tragédia climática. A partir dessa vivência, passou a registrar cenas das cheias e do período posterior ao desastre, reunindo fotografias marcadas pela urgência, pela solidariedade e pelos processos de reconstrução.

Durante a enchente, o artista acompanhou pescadores que percorriam, de barco, áreas alagadas para auxiliar moradores e monitorar bairros isolados. As imagens também mostram o cotidiano de famílias que tentavam retomar a vida com poucos recursos, em contextos muitas vezes afastados dos holofotes.

Fotografia de Felipe Campal para a exposição "Reflexos das Margens". Felipe Campal / Divulgação

Parte da série recebeu reconhecimento internacional em 2025, quando imagens do projeto foram premiadas na mostra coletiva Transversalidades – Fotografias sem Fronteiras, promovida pelo Centro de Estudos Ibéricos, na cidade da Guarda, em Portugal. O trabalho também passou por eventos como o Festpoa, na Fundação Iberê, o Festival de Fotografia BSB e o Foto em Pauta – Festival de Fotografia de Tiradentes.

A continuidade do projeto foi viabilizada após aprovação no edital da Política Nacional Aldir Blanc em 2024, o que permitiu ampliar a pesquisa visual e organizar a circulação da exposição em Pelotas. O texto curatorial é assinado pela professora Renata A. Requião.

Após o período no Centro de Artes da UFPel, Reflexos das Margens deve seguir por diferentes regiões do município.

Fotografia de Felipe Campal para a exposição "Reflexos das Margens". Felipe Campal / Divulgação

Programe-se

O quê: exposição Reflexos das Margens, de Felipe Campal

exposição Reflexos das Margens, de Felipe Campal Quando: de 30 de abril a 8 de maio

de 30 de abril a 8 de maio Onde: Galeria A Sala, no Centro de Artes da UFPel

Galeria A Sala, no Centro de Artes da UFPel Entrada: gratuita

gratuita Classificação: livre

*Colaborou João Vítor Debiasi