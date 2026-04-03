ExpoChurrasco terá 60 estações de assados: "Encontro entre tradição e diversidade gastronômica"

Uma nova edição da ExpoChurrasco ocorre em 25 de abril. Neste ano, a expectativa é que dezenas de estações gastronômicas transformem o Jockey Club, em Porto Alegre, em uma grande celebração ao assado.
Com projeção de cinco horas de open food (ou seja, comida liberada!), a quarta ExpoChurrasco tem pretensão de ser o festival com o maior número de proteínas já reunido em um único evento do segmento.
— A ExpoChurrasco consolida o encontro entre tradição e diversidade gastronômica, reunindo 60 estações de assados, além de atrações culturais e de entretenimento — diz Eduardo Borges de Assis, idealizador do evento, que agora integra o Calendário Turístico Oficial do Brasil.
Dentre os destaques do evento, estão chefs renomados, experiências com carnes tradicionais e exóticas, diferentes técnicas e o protagonismo feminino no churrasco — inclusive, com um estande exclusivamente de mulheres assadoras.
Serviço
- O quê? Festival Internacional do Churrasco - ExpoChurrasco
- Quando? No dia 25 de abril, das 10h às 18h
- Onde? Jockey Club do Rio Grande do Sul (Avenida Diário de Notícias, 750 - Cristal, Porto Alegre)
- Ingressos a partir de R$ 108, disponíveis na plataforma Uhuu