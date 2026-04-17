Executiva da José Cuervo contará em Gramado como a tequila virou ativo global de turismo e cultura

Araceli Ramos Rosaldo tem mais de duas décadas de atuação na companhia. José Cuervo / Divulgação

A executiva por trás de uma das mais antigas e premiadas produtoras de tequila do mundo virá a Gramado, na Serra. À frente da José Cuervo, a mexicana Araceli Ramos Rosaldo contará, no Connection Terroirs do Brasil, como a marca transformou um produto tradicional em ativo global de turismo e cultura.

Promovido pela Rossi & Zorzanello em correalização com o Sebrae-RS, o evento ocorre entre os dias 10 e 13 de junho e ganha, nesta edição, uma parceria internacional entre Brasil e México. A palestra de Araceli será no Palácio dos Festivais.

Com mais de duas décadas de atuação na companhia, ela é reconhecida por liderar estratégias que posicionaram a tequila como símbolo cultural do México, ampliando a presença no mercado global e a conexão com o turismo de experiência.

Sua trajetória inclui papel decisivo na criação e na consolidação do Mundo Cuervo, complexo turístico em Jalisco que é referência internacional ao integrar território, produto e vivência cultural.

No palco do Connection, a empresária abordará o tema “Sustentabilidade e Agregação de Valores”, compartilhando cases que mostram como produtos de origem podem ganhar escala econômica sem perder identidade. A participação reforça o movimento global de valorização de ativos culturais como vetor de desenvolvimento.

— A vinda de Araceli reforça a proposta do Connection de promover o intercâmbio de experiências e de valorizar produtos de origem com forte identidade cultural — destaca Marta Rossi, CEO da Rossi & Zorzanello.

Sobre o Connection Terroirs do Brasil

O Connection Terroirs do Brasil é considerado a principal vitrine nacional de produtos com Denominação de Origem, reunindo produtores, especialistas e marcas em torno de temas como identidade, território e autenticidade. A programação inclui palestras, painéis e experiências sensoriais, além de uma feira com produtos com indicação geográfica.

A agenda de conteúdos acontece nos dias 11 e 12 de junho, no Palácio dos Festivais, reunindo especialistas nacionais e internacionais para discutir temas como turismo de experiência e os desafios das indicações geográficas no cenário global.

Serviço