Evento no 4º Distrito traz as melhores vinícolas uruguaias a Porto Alegre

Bodega Familia Deicas, de Canelones, está confirmada Wine Locals / Divulgação

O melhor dos vinhos uruguaios estará Instituto Caldeira, no 4º Distrito, celebrando a uva tannat e a tradição do assado, em maio. O Festival Tannat & Cordero é organizado pela plataforma gaúcha Wine Locals e reunirá grandes vinícolas do país vizinho.

Serão 12 estações. Os participantes terão um tíquete para experimentar a produção e conversar com os produtores de cada uma das empresas. Os ingressos estão disponíveis no site, a partir de R$ 350 por pessoa.

Entre as presenças confirmadas, está a mais badalada do Uruguai, a Bodega Garzón. Em março, a coluna viajou ao Uruguai e conversou como o CEO Christian Wylie. Vale conferir!

Além dela, o evento terá Familia Deicas, Bodega Cerro del Toro, Bodega Bouza, BraccoBosca Winery, Bodega y viñedos Cofradía de la Sierra, Montes Toscanini, Bodegas Castillo Viejo, Bodega Cerros de Oro, Antigua Bodega, Bodega Juan Toscanini e hijos, Bodega Los Ranchos.

A comida estará a cargo de um velho conhecido da Capital. O 20Barra9 vai assinar os pratos executados com com cortes certificados Uruguay Lamb. Haverá opções vegetarianas.

No mesmo estilo, cada participante receberá tíquetes com direito a uma porção em estações de alimentação. São quatro preparos técnicos: cordeiro na brasa acompanhado de legumes, risoto de cordeiro, chivito de cordeiro (o clássico sanduíche uruguaio), e panqueca com doce de leite uruguaio.

Wine Locals

A Wine Locals é uma plataforma brasileira nascida no RS, dedicada à curadoria de experiências de enoturismo na América Latina. Desde 2020, a marca mapeia e seleciona vivências em terroirs distribuídos por quatro países sul-americanos.

Atualmente, conta com uma rede de mais de 200 vinícolas parceiras, focando na entrega de experiências que unem o conhecimento técnico à cultura local de cada região produtora.

Serviço

Data: 16 de maio

16 de maio Local: Instituto Caldeira (R. Frederico Mentz, 1606, Navegantes

Instituto Caldeira (R. Frederico Mentz, 1606, Navegantes Horário: das 12h às 17h

das 12h às 17h Ingressos: R$ 350, disponíveis no site da Wine Locals.