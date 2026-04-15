Evento em Pinto Bandeira aposta em churrasco autoral e vinhos de DO inédita no Novo Mundo

Com os vinhedos no entorno e o clima típico da Serra, Pinto Bandeira volta a receber um evento que combina duas paixões: churrasco e vinho. Neste sábado (18), os jardins da Vinícola Aurora recebem mais uma edição do Bah BBQ Vinhos e Assados.
O evento reúne chefs e assadores convidados para explorar cortes, técnicas e combinações que ampliam o repertório do churrasco gaúcho.
Entre uma estação e outra, o público poderá circular com a taça na mão. Um dos focos é a Denominação de Origem (DO) Altos de Pinto Bandeira, reconhecida em 2022 como a primeira do Novo Mundo dedicada exclusivamente a espumantes.
Na prática, o selo delimita uma área da Serra que inclui Pinto Bandeira, Bento Gonçalves e Farroupilha, onde fatores como altitude e solo contribuem para uvas com mais frescor e acidez — características valorizadas na produção de espumantes pelo método tradicional. Durante o evento, rótulos com essa certificação estarão à venda.
Como funciona
O Bah BBQ funciona em formato "open food", das 11h30min às 15h, com diferentes estações distribuídas pelos jardins.
Ao lado de cortes clássicos, como costelão bovino, e de hambúrguer, haverá preparos que fogem do roteiro mais convencional.
— Entre as 15 estações de comida, vamos ter salmão planchado pela primeira vez, assado numa prancha de madeira, além de pirarucu. Os huevos rancheros também devem chamar atenção, assim como o taco de camarão com aioli e o matambrito a la pizza — Marcos Pinto Bandeira, idealizador do evento.
Entre os nomes confirmados está o do chef local Giordano Tarso, do Colheita Butique Sazonal, que prepara picanha com milho verde e manteiga de rapadura.
A programação inclui ainda show da cantora Kissa Braga e apresentação de DJ. O espaço é pet friendly e conta com área para crianças. Os ingressos custam R$ 189 e incluem o consumo nas estações, água e uma taça do evento. As demais bebidas são cobradas à parte.
Estações confirmadas
- Picanha bovina com milho verde e manteiga de rapadura
- Denver steak com farofa, chimichurri e pão de alho
- Huevos rancheros
- Pirarucu em bandas e salmão planchado
- Hambúrguer (Baila Burger)
- Flat iron com creme de gorgonzola e batata doce assada
- Sanduíche de sobrecoxa de frango
- Taco de camarão com aioli
- Nhoque na manteiga e sálvia
- Matambrito a la pizza
- Costela fogo de chão com cabotiá
- Dadinhos de panceta defumada com batatinhas
- Legumes e cogumelos
- Filé de tilápia com rosti de batata, aioli e alcaparras tostadas
- Sobremesa: picolés à vontade
Serviço
- O quê: Bah BBQ Vinhos e Assados (6ª edição)
- Quando: sábado, dia 18 de abril
- Onde: Vinícola Aurora, Linha 28, 1150, Zona Rural, Pinto Bandeira
- Horário: das 11h30min às 15h (open food); o evento encerra às 20h
- Investimento: R$ 189
- Ingressos: clicando aqui
- Mais informações: @bahbbq