Evento em Pinto Bandeira aposta em churrasco autoral e vinhos de DO inédita no Novo Mundo

Com os vinhedos no entorno e o clima típico da Serra, Pinto Bandeira volta a receber um evento que combina duas paixões: churrasco e vinho. Neste sábado (18), os jardins da Vinícola Aurora recebem mais uma edição do Bah BBQ Vinhos e Assados.

O evento reúne chefs e assadores convidados para explorar cortes, técnicas e combinações que ampliam o repertório do churrasco gaúcho.

Entre uma estação e outra, o público poderá circular com a taça na mão. Um dos focos é a Denominação de Origem (DO) Altos de Pinto Bandeira, reconhecida em 2022 como a primeira do Novo Mundo dedicada exclusivamente a espumantes.

Na prática, o selo delimita uma área da Serra que inclui Pinto Bandeira, Bento Gonçalves e Farroupilha, onde fatores como altitude e solo contribuem para uvas com mais frescor e acidez — características valorizadas na produção de espumantes pelo método tradicional. Durante o evento, rótulos com essa certificação estarão à venda.

Como funciona

O Bah BBQ funciona em formato "open food", das 11h30min às 15h, com diferentes estações distribuídas pelos jardins.

Ao lado de cortes clássicos, como costelão bovino, e de hambúrguer, haverá preparos que fogem do roteiro mais convencional.

— Entre as 15 estações de comida, vamos ter salmão planchado pela primeira vez, assado numa prancha de madeira, além de pirarucu. Os huevos rancheros também devem chamar atenção, assim como o taco de camarão com aioli e o matambrito a la pizza — Marcos Pinto Bandeira, idealizador do evento.

Entre os nomes confirmados está o do chef local Giordano Tarso, do Colheita Butique Sazonal, que prepara picanha com milho verde e manteiga de rapadura.

A programação inclui ainda show da cantora Kissa Braga e apresentação de DJ. O espaço é pet friendly e conta com área para crianças. Os ingressos custam R$ 189 e incluem o consumo nas estações, água e uma taça do evento. As demais bebidas são cobradas à parte.

Estações confirmadas

Picanha bovina com milho verde e manteiga de rapadura

Denver steak com farofa, chimichurri e pão de alho

Huevos rancheros

Pirarucu em bandas e salmão planchado

Hambúrguer (Baila Burger)

Flat iron com creme de gorgonzola e batata doce assada

Sanduíche de sobrecoxa de frango

Taco de camarão com aioli

Nhoque na manteiga e sálvia

Matambrito a la pizza

Costela fogo de chão com cabotiá

Dadinhos de panceta defumada com batatinhas

Legumes e cogumelos

Filé de tilápia com rosti de batata, aioli e alcaparras tostadas

Sobremesa: picolés à vontade

Serviço