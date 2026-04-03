Estudo inédito revela biodiversidade das unidades de conservação de Porto Alegre

Um estudo inédito divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) revela novos dados sobre a flora e a fauna das quatro Unidades de Conservação (UCs) administradas pela prefeitura. São áreas sobre as quais ainda se fala pouco — e muitos de nós nem sequer conhecem.

Trata-se dos parques Morro do Osso, no bairro Jardim Isabel, Saint’Hilaire, na Lomba do Pinheiro, da Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, no bairro Lami, e do Refúgio de Vida Silvestre São Pedro, no Lageado.

Conduzido pela empresa Athena Construção e Paisagismo a partir de contrato firmado com a Smamus para manejo da flora e da fauna, monitoramento ambiental e recuperação de áreas degradadas, o trabalho registrou espécies ameaças de extinção, raras e em vulnerabilidade.

Entre elas, duas ocorrências chamaram especial atenção das equipes, ambas na Reserva Biológica do Lami: a presença do gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus), classificado como vulnerável em níveis regional, nacional e global, e a localização de uma trepadeira conhecida como cipó-de-leite (Temnadenia odorífera), ameaçada de extinção em escala estadual.

Os dados corroboram a estratégia de preservação que vem sendo desenvolvida apela Smamus para estas áreas protegidas, com o objetivo de conservar a biodiversidade e para a resiliência ambiental de Porto Alegre VERÔNICA RIFFEL Diretora de Áreas Verdes

Reserva Biológica do Lami José Lutzemberger

No local, foram catalogadas nove espécies de anfíbios, cinco espécies de répteis, 104 espécies de aves (sendo três consideradas raras), nove espécies de mamíferos, além de 36 espécies de flora.

Os dados consolidam a unidade como importante refúgio de biodiversidade na Zona Sul.

Parque Natural Morro do Osso

Os técnicos registraram a ocorrência de duas espécies de anfíbios, cinco de répteis, 69 de aves e três espécies de mamíferos, com destaque para o carnívoro graxaim-do-mato (Cerdocyon thous), indicador de equilíbrio ecológico, além de 81 espécies de flora.

Refúgio de Vida Silvestre São Pedro

O estudo identificou no local três espécies de anfíbios, duas espécies de répteis, 106 de aves e quatro de mamíferos.

Foram registradas ainda 92 espécies de flora, com presença de espécies ameaçadas e de distribuição restrita, associadas a ecossistemas campestres e rupestres.

Parque Natural Municipal Saint Hilaire

Foram registradas cinco espécies de répteis, 114 espécies de aves, cinco espécies de mamíferos e 72 espécies de flora.

Os técnicos também encontraram evidências de reprodução de répteis, que indicam manutenção de processos ecológicos essenciais, com registro de cinco espécies de anfíbios.