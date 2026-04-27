Entusiasta da fotografia, embaixador da França transformou seus registros em gravura na Fundação Iberê

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Diplomata e embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain passou o final de semana em Porto Alegre. Entre os seus compromissos em solo gaúcho, explorou a experimentação em gravura de sua paixão, a fotografia, na Fundação Iberê.

Lenain esteve ao lado do artista Eduardo Haesbert, assistente de Iberê Camargo nos últimos anos de vida e responsável pelo Ateliê de Gravura.

Na ocasião, imprimiu, em gravura, fotos suas que fez pelo mundo, explorando as mudanças do tempo, em especial das paisagens de megalópoles, por meio de composições a preto e branco.

Nos últimos anos, sua criação evoluiu para imagens mais abstratas e abertas, abrindo espaço para reflexão e imaginação.

Seu trabalho foi exibido na França e na Índia, entrou para as coleções de grandes instituições como a Maison Européenne de La Photographie (MEP), em Paris.