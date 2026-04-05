"É uma honra representar o legado do meu pai", diz filha de B.B. King, que se apresenta em POA

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
Filha da lenda da música B.B. King (1925-2015), a norte-americana Claudette King chega a Porto Alegre nesta terça-feira (7) para apresentação no Grezz. A artista estará acompanhada pela Bruno Marques Band, que é liderada pelo guitarrista, cantor e produtor cultural mineiro Bruno Marques.
O espetáculo, que se inicia às 21h, contará com um repertório dedicado a clássicos do blues, com interpretações de Claudette e tributos a diversos artistas do gênero, incluindo, é claro, o próprio B.B. King. E, sobre seguir o caminho traçado por seu pai, a artista revela à coluna:
— É um sonho realizado. Ver o amor que as pessoas têm por ele, sentir a música e expressá-la à minha maneira, mas me conectando espiritualmente com meu pai. É uma honra representar o legado do meu pai.
Nascida na região da baía de São Francisco e radicada em Atlanta, Claudette iniciou sua trajetória musical ainda na infância, cantando em clubes e no coral da igreja. Ao longo da carreira, foi influenciada por artistas como Aretha Franklin, Chaka Khan, Michael Jackson e Mahalia Jackson.
A artista também foi introduzida ao Blues Hall of Fame, recebeu duas nomeações ao Blues Music Award e foi indicada ao Grammy Awards em 2023 e 2024. E, sobre ser esta representatividade, ela explica que as mulheres trazem força e alma na hora de compor e cantar blues:
— Elas não têm medo de se expressar e percebem que os outros podem se identificar com isso. Então, pode ser uma música triste ou alegre, mas, no geral, é blues.
Retornando ao Brasil pela terceira vez, a filha de B.B. King afirma se identificar com o país e sua gente, principalmente com os artistas daqui — com os quais ela sente uma forte conexão.
— Poder cantar blues com músicos brasileiros é maravilhoso. É incrível e muito divertido ver que o músico no Brasil consegue se identificar com a música que meu pai criou — diz Claudette. — Este, realmente, é um país muito lindo.
Claudette King e Bruno Marques Band
- Quando: nesta terça-feira (7), com a casa abrindo às 19h e o show marcado para às 21h
- Onde: no Grezz (Rua Almirante Barroso, 328 – Floresta – Porto Alegre)
- Ingressos: a partir de R$ 60, na plataforma Sympla