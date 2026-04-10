"É quase como ganhar cidadania mineira", diz Carpinejar sobre receber Medalha da Inconfidência

Fabrício Carpinejar é um dos escritores mais premiados do Brasil. Yury Oliveira / Divulgação

O homem é um fenômeno. Escritor e colunista de Zero Hora e GZH, Fabrício Carpinejar, vai receber a Medalha da Inconfidência, maior honraria concedida pelo governo de Minas Gerais. Será em 21 de abril, Dia de Tiradentes, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

Autor de 53 livros, com mais de 20 prêmios literários e um dos palestrantes mais requisitados do país, Carpi está radiante com a premiação.

— É quase como ganhar cidadania mineira. A Beatriz (esposa de Fabrício, que é de Minas) também está se sentindo premiada e contando para todo mundo — conta o poeta, que mantém uma coluna há seis anos no jornal O Tempo (MG), na qual escreve justamente sobre o jeito de ser de quem nasceu na terra de Milton Nascimento.

Criada em 1952 por Juscelino Kubitschek, a medalha em questão é entregue anualmente, em reconhecimento ao relevante trabalho social, educativo e cultural de personalidades e instituições que contribuíram para o desenvolvimento de Minas.